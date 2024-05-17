Все аптеки Украины
ATC-классификацияСРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТСРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ПОДАГРЕСРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ПОДАГРЕПрепараты, угнетающие образование мочевой кислотыАллопуринолАллопуринол-КВЦены в аптеках

Аллопуринол-КВ таблетки 300 мг блистер в пачке, №30 - Запорожье (472721) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 191 аптеке
Народная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (196)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
198,80 грн
Народная аптека
Подробнее
Закрыто
Запорожье, ул. Седова, 3
Всего: упаковка (1)
212,50
Экономия: -25,90 грн
186,60 грн
Народная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
Всего: таблетки (20)
215,89
Экономия: -29,29 грн
186,60 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется через 06 мин
Запорожье, ул. Седова, 1
Всего: упаковка (1)
193,95 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется через 06 мин
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1), блистер (2)
226,68
Экономия: -38,37 грн
188,31 грн
Аптека шар@
Подробнее
Открыто Закроется через 06 мин
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (3)
206,27
Экономия: -20,24 грн
186,03 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется через 06 мин
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: таблетки (20)
192,81 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется через 36 мин
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
220,81
Экономия: -34,01 грн
186,80 грн
Аптека интернет цен
Подробнее
Открыто Закроется через 06 мин
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (3)
215,81
Экономия: -29,21 грн
186,60 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: упаковка (1)
191,97 грн
Аптека интернет цен
Подробнее
Открыто Закроется через 06 мин
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (196)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
198,80 грн
Аптека бам
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (3)
212,12
Экономия: -25,32 грн
186,80 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
Всего: упаковка (1)
192,12 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется через 06 мин
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1), блистер (1)
213,36
Экономия: -24,05 грн
189,31 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется через 06 мин
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1), блистер (1)
196,38 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется через 06 мин
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (1)
190,73 грн
Народная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (1)
218,27
Экономия: -31,67 грн
186,60 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется через 06 мин
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (2)
213,06
Экономия: -24,56 грн
188,50 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется через 36 мин
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1)
211,62
Экономия: -21,37 грн
190,25 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Открыто Закроется через 06 мин
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (2)
215,90
Экономия: -30,20 грн
185,70 грн