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Аллопуринол-КВ таблетки 300 мг блистер в пачке, №30 - Одесса (472721) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 207 аптеках
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Воробьева Академика, 5-Г
Всего: упаковка (2)
195,10 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
Всего: упаковка (1)
208,32 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
Всего: упаковка (4), блистер (1)
200,54
Экономия: -8,57 грн
191,97 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается через 32 мин
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
Всего: таблетки (10)
222,00 грн
Аптекарь
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Бугаевская, 21-В
Всего: упаковка (1)
220,32 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается через 32 мин
Одесса, ул. Пишоновская, 20/2
Всего: таблетки (20)
218,00 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Всего: упаковка (119)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
198,80 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 25
Всего: упаковка (1)
179,92 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 29
Всего: упаковка (1)
207,40
Экономия: -17,08 грн
190,32 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
Всего: упаковка (1)
215,90
Экономия: -29,10 грн
186,80 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 12
Всего: блистер (2)
180,48 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 14
Всего: упаковка (1)
173,24 грн
Аптека нц
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Открыто Закроется в 19:00
Одесса, ул. Дворянская, 28
Всего: упаковка (1)
199,22
Экономия: -10,40 грн
188,82 грн
Аптека нежных цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Толстого Льва, 21
Всего: упаковка (1)
204,73
Экономия: -18,21 грн
186,52 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (119)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
198,80 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (2)
215,92
Экономия: -29,12 грн
186,80 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
Всего: упаковка (1)
214,62
Экономия: -25,01 грн
189,61 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Степовая, 28
Всего: таблетки (20)
206,76
Экономия: -15,29 грн
191,47 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
Всего: упаковка (1)
179,92 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Степовая, 17
Всего: упаковка (2)
190,80 грн