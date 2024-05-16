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Аллопуринол-КВ таблетки 300 мг блистер в пачке, №30 - Харьков (472721) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 355 аптеках
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Харьков, ул. Руставели Шота, 10
Всего: упаковка (1)
194,52 грн
Бажаемо здоровья
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
Всего: упаковка (1)
179,92 грн
Аптека низких цен
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (78)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
198,80 грн
Аптека 9-1-1
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (2)
199,26 грн
Аптека 9-1-1
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
Всего: упаковка (1)
187,89 грн
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Харьков, ул. Дарвина, 1
Всего: упаковка (1)
191,88 грн
Аптека низких цен
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (3)
211,73
Экономия: -22,01 грн
189,72 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
Всего: упаковка (1), блистер (1)
187,92 грн
Первая аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (3), блистер (2)
199,38 грн
Первая аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (2)
196,77 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (1)
188,88 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (1)
215,90
Экономия: -30,20 грн
185,70 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (1)
215,99
Экономия: -29,01 грн
186,98 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
Всего: упаковка (1), блистер (1)
191,28 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
Всего: упаковка (1)
198,87 грн
Экономная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (1)
192,82 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (3)
208,97
Экономия: -22,76 грн
186,21 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Нетеченская, 25
Всего: упаковка (2)
197,82 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
Всего: упаковка (1)
189,06 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
Всего: упаковка (1)
198,54 грн