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Аллопуринол-КВ таблетки 100 мг блистер в пачке, №50 - Запорожье (472719) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 163 аптеках
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (203)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
101,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 07 мин
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1), блистер (1)
113,50
Экономия: -13,67 грн
99,83 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется через 07 мин
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (203)
Наличие на 2024-05-20 - 20:00
101,60 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 07 мин
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: таблетки (40)
97,55 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 37 мин
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
110,50
Экономия: -15,07 грн
95,43 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется через 07 мин
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (2)
113,76
Экономия: -17,26 грн
96,50 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: упаковка (1), блистер (1)
91,60 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется через 07 мин
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (2)
119,11
Экономия: -22,61 грн
96,50 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (1)
103,99
Экономия: -8,56 грн
95,43 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
Всего: упаковка (2), блистер (1)
98,25 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 07 мин
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (203)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
101,60 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 07 мин
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
107,75 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 07 мин
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (1)
96,50 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (203)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
101,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 07 мин
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (203)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
101,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 37 мин
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: таблетки (10)
107,79
Экономия: -21,84 грн
85,95 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется через 07 мин
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (2), блистер (3)
120,90
Экономия: -26,40 грн
94,50 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 23:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (203)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
101,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (203)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
101,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (2), блистер (2)
101,68
Экономия: -5,31 грн
96,37 грн