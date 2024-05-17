Все аптеки Украины
ATC-классификацияСРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТСРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ПОДАГРЕСРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ПОДАГРЕПрепараты, угнетающие образование мочевой кислотыАллопуринолАллопуринол-КВЦены в аптеках

Аллопуринол-КВ таблетки 100 мг блистер в пачке, №50 - Одесса (472719) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 201 аптеке
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Воробьева Академика, 5-Г
Всего: упаковка (4)
99,70 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается через 32 мин
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 39/4
Всего: упаковка (1), блистер (2)
115,00
Экономия: -18,80 грн
96,20 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
Всего: упаковка (1)
113,05 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
Всего: упаковка (2), блистер (3)
98,62
Экономия: -2,87 грн
95,75 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Закрыто Открывается через 32 мин
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
Всего: упаковка (1)
114,50 грн
Аптекарь
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Бугаевская, 21-В
Всего: упаковка (1)
115,79 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Закрыто Открывается через 32 мин
Одесса, ул. Пишоновская, 20/2
Всего: упаковка (1)
115,60 грн
Аптека шар@
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Всего: упаковка (300)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
101,60 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 25
Всего: упаковка (1), блистер (1)
99,70 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
Всего: упаковка (2)
109,99
Экономия: -14,56 грн
95,43 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 12
Всего: упаковка (1), блистер (1)
96,15 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 14
Всего: упаковка (1)
99,70 грн
Аптека нц
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Одесса, ул. Дворянская, 28
Всего: упаковка (1)
100,85
Экономия: -3,50 грн
97,35 грн
Аптека нежных цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Толстого Льва, 21
Всего: упаковка (300)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
101,60 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (1)
102,40 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (1)
104,47
Экономия: -13,73 грн
90,74 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (4)
107,50
Экономия: -12,07 грн
95,43 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
Всего: упаковка (2)
106,79
Экономия: -10,96 грн
95,83 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 36
Всего: упаковка (1)
100,20 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Степовая, 28
Всего: упаковка (300)
Наличие на 2024-05-21 - 15:00
101,60 грн