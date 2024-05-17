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Анальгин-Здоровье таблетки 500 мг блистер, №10 - Львов (94551) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Львов не найдено
В других городах:
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Червоноград, просп. Шевченко Тараса, 3
Всего: упаковка (1)
10,72
Экономия: -2,40 грн
8,32 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:00
Самбор, ул. Валовая, 28/136
Всего: упаковка (21)
11,10
Экономия: -2,78 грн
8,32 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Угринов, ул. Химиков, 9
Всего: упаковка (17)
10,60
Экономия: -2,28 грн
8,32 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Троллейбусная, 1
Всего: упаковка (9)
11,10
Экономия: -2,78 грн
8,32 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Криховцы, ул. Слободская, 2
Всего: упаковка (9)
13,00
Экономия: -4,68 грн
8,32 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Криховцы, ул. Довженко, 21-Б
Всего: упаковка (10)
10,60
Экономия: -2,28 грн
8,32 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Надворная, ул. Мазепы, 5
Всего: упаковка (13)
10,60
Экономия: -2,28 грн
8,32 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Надворная, пл. Шевченко Тараса, 18
Всего: упаковка (8)
10,44
Экономия: -2,12 грн
8,32 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 05:00
Надворная, ул. Грушевского Михаила, 12
Всего: упаковка (6)
10,71
Экономия: -2,39 грн
8,32 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Ковель, ул. Пчелки Елены, 1
Всего: упаковка (7)
10,70
Экономия: -2,38 грн
8,32 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Коломыя, ул. Мазепы Ивана, 135/2
Всего: упаковка (7)
11,94
Экономия: -3,62 грн
8,32 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Вылок, пл. Томаша Эссе, 4
Всего: упаковка (19)
11,94
Экономия: -3,62 грн
8,32 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Черновцы, ул. Эриха Кольбенгаера, 2
Всего: упаковка (2)
11,94
Экономия: -3,62 грн
8,32 грн
Аптека24
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Закрыто Открывается в 08:00
Черновцы, ул. Главная, 200
Всего: упаковка (5)
11,50 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:00
Христиновка, перек. Первомайская / Шухевича, 23/46
Всего: упаковка (3)
9,64
Экономия: -1,32 грн
8,32 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Стеценко, 5
Всего: упаковка (18)
10,20
Экономия: -1,88 грн
8,32 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Лобановского, 7/2
Всего: упаковка (18)
10,20
Экономия: -1,88 грн
8,32 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Максимовича Михаила, 26
Всего: упаковка (8)
10,20
Экономия: -1,88 грн
8,32 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Голосеевский, 108/1
Всего: упаковка (10)
10,60
Экономия: -2,28 грн
8,32 грн
Ощад аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Смела, бульв. Графа Бобринского Алексея, 5/1
Всего: упаковка (18)
10,70
Экономия: -2,38 грн
8,32 грн