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Анальгин-Здоровье таблетки 500 мг блистер, №10 - Днепр (Днепропетровск) (94551) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 119-Д
Всего: упаковка (10)
11,10
Экономия: -2,78 грн
8,32 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Перспективная, 6
Всего: упаковка (4)
9,83
Экономия: -0,62 грн
9,21 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 25
Всего: упаковка (15)
9,90
Экономия: -1,58 грн
8,32 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (9)
11,10
Экономия: -2,78 грн
8,32 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 19:30
Кегичевка, ул. Мира, 30-А
Всего: упаковка (1)
12,72
Экономия: -4,40 грн
8,32 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 87-Г
Всего: упаковка (5)
9,40
Экономия: -1,08 грн
8,32 грн
Аптека24
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Открыто Закроется в 18:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 144
Всего: упаковка (4)
11,50 грн
Аптека24
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, проезд Стадионный, 17-А
Всего: упаковка (1)
11,50 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Сумгаитская, 39
Всего: упаковка (9)
10,11
Экономия: -1,79 грн
8,32 грн
Ощад аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Смела, бульв. Графа Бобринского Алексея, 5/1
Всего: упаковка (14)
10,70
Экономия: -2,38 грн
8,32 грн
Аптека24
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Открыто Закроется в 20:00
Николаев, ул. Чкалова, 91-А
Всего: упаковка (2)
11,50 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Николаев, ул. Веселиновская, 14-А
Всего: упаковка (11)
9,90
Экономия: -1,58 грн
8,32 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Христиновка, перек. Первомайская / Шухевича, 23/46
Всего: упаковка (3)
9,64
Экономия: -1,32 грн
8,32 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Греческая, 45
Всего: упаковка (8)
9,90
Экономия: -1,58 грн
8,32 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Екатерининская, 72
Всего: упаковка (16)
10,20
Экономия: -1,88 грн
8,32 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Голосеевский, 108/1
Всего: упаковка (10)
10,60
Экономия: -2,28 грн
8,32 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Максимовича Михаила, 26
Всего: упаковка (10)
10,20
Экономия: -1,88 грн
8,32 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Лобановского, 7/2
Всего: упаковка (18)
10,20
Экономия: -1,88 грн
8,32 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Стеценко, 5
Всего: упаковка (18)
10,20
Экономия: -1,88 грн
8,32 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Белгород-Днестровский, ул. Победы, 1-А
Всего: упаковка (14)
10,20
Экономия: -1,88 грн
8,32 грн