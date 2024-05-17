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Анальгин-Здоровье раствор для инъекций 500 мг/мл ампула 2 мл в коробке, №10 - Одесса (91315) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 8 аптеках
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается через 32 мин
Одесса, ул. Пишоновская, 20/2
Всего: упаковка (1)
49,40 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Одесса-Главная, 35
Всего: упаковка (2)
53,90 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 86
Всего: раствор для инъекций (2)
37,70 грн
Аптека enter
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Закрыто Открывается через 32 мин
Одесса, ул. Среднефонтанская, 34-А
Всего: раствор для инъекций (8)
44,40 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, просп. Небесной Сотни, 5
Всего: раствор для инъекций (3)
37,70 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается через 32 мин
Одесса, ул. Тополевая, 26/1
Всего: упаковка (1)
47,10 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Палия Семена, 88
Всего: упаковка (2)
46,60 грн
Аптека
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Открыто Круглосуточно
Одесса, ул. Героев Крут, 54
Всего: упаковка (1)
69,00 грн
В других городах:
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Авангард, ул. Спрейса Василия, 3
Всего: раствор для инъекций (1)
44,80 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 18:00
Сарата, ул. Кристиана Вернера, 96
Всего: упаковка (4)
39,60 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 19:00
Подольск, ул. Соборная, 101
Всего: упаковка (5)
49,00 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 16:00
Зеленодольск, ул. Спортивная, 2
Всего: упаковка (2)
48,56 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Зеленодольск, ул. Праздничная, 17/19
Всего: упаковка (4)
42,22 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
Всего: упаковка (3)
49,76
Экономия: -7,76 грн
42,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Большая Перспективная, 17/10
Всего: раствор для инъекций (5)
49,76
Экономия: -7,76 грн
42,00 грн
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
Всего: упаковка (1)
49,76
Экономия: -7,76 грн
42,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Кропивницкий, ул. Короленко, 40
Всего: упаковка (1)
49,76
Экономия: -7,76 грн
42,00 грн
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Открыто Закроется в 19:00
Кривой Рог, м-н Горняцкий, 36-Б
Всего: упаковка (1)
49,76
Экономия: -7,76 грн
42,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Кривой Рог, ул. Десантная, 13
Всего: упаковка (1)
52,22
Экономия: -10,22 грн
42,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Кривой Рог, ул. Шухевича Романа, 4
Всего: упаковка (1)
50,18
Экономия: -8,18 грн
42,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Кривой Рог, ул. Терещенко Владимира, 1
Всего: упаковка (1)
47,29
Экономия: -5,29 грн
42,00 грн