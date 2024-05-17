К сожалению, препарат в аптеках города Львов не найдено

В других городах:

Мед-сервис Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 10 Всего: упаковка (1) 44,34 грн Забронировать

Аптека оптовых цен Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Мукачево, ул. Масарика Томаша, 15 Всего: ампула (3) 39,90 грн Забронировать

Мед-сервис Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Мукачево, пл. Кирилла и Мефодия, 16 Всего: раствор для инъекций (3) 42,22 грн Забронировать

Аптека24 Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Черновцы, ул. Главная, 200 Всего: упаковка (2), ампула (2) 49,70 грн Забронировать

Біла ромашка Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Винница, ул. Келецкая, 121 Всего: ампула (3) 49,70 Экономия: -1,49 грн 48,21 грн Забронировать

Аптека копейка Подробнее Закрыто Открывается в 07:00 График работы Фастов, пл. Привокзальная, 19 Всего: раствор для инъекций (1) 50,24 Экономия: -5,11 грн 45,13 грн Забронировать

Біла ромашка Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Белогородка, ул. Строительная, 19 Всего: упаковка (1), ампула (6) 49,70 Экономия: -1,49 грн 48,21 грн Забронировать

Біла ромашка Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Петропавловская Борщаговка, ул. Садовая, 1-Г Всего: ампула (1) 48,40 Экономия: -1,45 грн 46,95 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, ул. Тулузы, 3-Б Всего: упаковка (5) 45,89 Экономия: -2,99 грн 42,90 грн Забронировать

Біла ромашка Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Софиевская Борщаговка, ул. Киевская, 1/102 Всего: ампула (5) 47,40 Экономия: -1,42 грн 45,98 грн Забронировать

Аптека 3и Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, ул. Эстонская, 7 Всего: упаковка (1) 57,50 грн Забронировать

Аптека24 Подробнее Закрыто Открывается в 09:00 График работы Киев, ул. Нежинская, 16 Всего: упаковка (1) 52,20 грн Забронировать

Бажаемо здоровья Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, перек. Деревлянская / Белорусская, 12/42 Всего: ампула (1) 32,98 грн Забронировать

Аптека акс социальная Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Подольск, ул. Соборная, 101 Всего: упаковка (5) 49,00 грн Забронировать

Біла ромашка Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, просп. Оболонский, 21-Б Всего: упаковка (1) 47,40 Экономия: -1,42 грн 45,98 грн Забронировать

Біла ромашка Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, ул. Казимира Малевича, 107 Всего: ампула (2) 49,70 Экономия: -1,49 грн 48,21 грн Забронировать

Аптека 9-1-1 Подробнее Закрыто Открывается в 05:00 График работы Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2 Всего: упаковка (4) 47,70 грн Забронировать

Біла ромашка Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, просп. Ивасюка Владимира, 12-П Всего: ампула (4) 47,40 Экономия: -1,42 грн 45,98 грн Забронировать

Аптека 9-1-1 Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, ул. Крещатик, 22 Всего: упаковка (5) 47,80 грн Забронировать

Аптека 9-1-1 Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, ул. Крещатик, 13 Всего: упаковка (12) 51,20 грн Забронировать