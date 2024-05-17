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Анальгин-Здоровье раствор для инъекций 500 мг/мл ампула 2 мл в коробке, №10 - Львов (91315) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Львов не найдено
В других городах:
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 10
Всего: упаковка (1)
44,34 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Мукачево, ул. Масарика Томаша, 15
Всего: ампула (3)
39,90 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Мукачево, пл. Кирилла и Мефодия, 16
Всего: раствор для инъекций (3)
42,22 грн
Аптека24
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Закрыто Открывается в 08:00
Черновцы, ул. Главная, 200
Всего: упаковка (2), ампула (2)
49,70 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Винница, ул. Келецкая, 121
Всего: ампула (3)
49,70
Экономия: -1,49 грн
48,21 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Фастов, пл. Привокзальная, 19
Всего: раствор для инъекций (1)
50,24
Экономия: -5,11 грн
45,13 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Белогородка, ул. Строительная, 19
Всего: упаковка (1), ампула (6)
49,70
Экономия: -1,49 грн
48,21 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Петропавловская Борщаговка, ул. Садовая, 1-Г
Всего: ампула (1)
48,40
Экономия: -1,45 грн
46,95 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Тулузы, 3-Б
Всего: упаковка (5)
45,89
Экономия: -2,99 грн
42,90 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Софиевская Борщаговка, ул. Киевская, 1/102
Всего: ампула (5)
47,40
Экономия: -1,42 грн
45,98 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Эстонская, 7
Всего: упаковка (1)
57,50 грн
Аптека24
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Нежинская, 16
Всего: упаковка (1)
52,20 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, перек. Деревлянская / Белорусская, 12/42
Всего: ампула (1)
32,98 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Подольск, ул. Соборная, 101
Всего: упаковка (5)
49,00 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Оболонский, 21-Б
Всего: упаковка (1)
47,40
Экономия: -1,42 грн
45,98 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Казимира Малевича, 107
Всего: ампула (2)
49,70
Экономия: -1,49 грн
48,21 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 05:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (4)
47,70 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 12-П
Всего: ампула (4)
47,40
Экономия: -1,42 грн
45,98 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (5)
47,80 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (12)
51,20 грн