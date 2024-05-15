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Анальгин-Здоровье раствор для инъекций 500 мг/мл ампула 2 мл в коробке, №10 - Днепр (Днепропетровск) (91315) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Днепр (Днепропетровск) не найдено
В других городах:
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 1-Е
Всего: упаковка (1)
52,22
Экономия: -10,22 грн
42,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
Всего: упаковка (1)
52,22
Экономия: -10,22 грн
42,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Каменское, ул. Воинов Афганцев, 1-Ж
Всего: раствор для инъекций (7)
49,76
Экономия: -7,76 грн
42,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Запорожье, ул. Рустави, 1-А
Всего: раствор для инъекций (4)
51,15
Экономия: -9,15 грн
42,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (8)
49,76
Экономия: -7,76 грн
42,00 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Счастливая, 3
Всего: раствор для инъекций (2)
41,20 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Вольнянск, ул. Соборная, 6-А
Всего: раствор для инъекций (4)
49,76
Экономия: -7,76 грн
42,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 18:00
Вольнянск, пер. Гнаровской, 9-А
Всего: упаковка (1)
52,22
Экономия: -10,22 грн
42,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 16:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: раствор для инъекций (5)
49,76
Экономия: -7,76 грн
42,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 17:00
Запорожье, ул. Седова, 3
Всего: упаковка (4)
49,76
Экономия: -7,76 грн
42,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: раствор для инъекций (2)
41,20 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, бульв. Центральный, 27
Всего: раствор для инъекций (5)
41,20 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Сорочинская, 11
Всего: упаковка (1)
52,22
Экономия: -10,22 грн
42,00 грн
Аптеки 24 часа
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Чаривная, 28
Всего: упаковка (1)
49,76
Экономия: -7,76 грн
42,00 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (1)
49,76
Экономия: -7,76 грн
42,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Запорожье, ул. Магистральная, 70-А
Всего: раствор для инъекций (2)
48,26
Экономия: -6,26 грн
42,00 грн
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
Всего: упаковка (1)
49,76
Экономия: -7,76 грн
42,00 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 19:00
Запорожье, ул. Украинская, 2-Ж
Всего: раствор для инъекций (4)
41,20 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Запорожье, ул. Запорожская, 6
Всего: раствор для инъекций (4)
41,20 грн
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Открыто Закроется в 19:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 22-Б
Всего: упаковка (2)
49,76
Экономия: -7,76 грн
42,00 грн