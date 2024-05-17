Все аптеки Украины
ATC-классификацияСРЕДСТВА, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА НЕРВНУЮ СИСТЕМУАНАЛЬГЕТИКИПРОЧИЕ АНАЛЬГЕТИКИ И АНТИПИРЕТИКИПиразолоныМетамизол натрийАнальгин-ЗдоровьеЦены в аптеках

Анальгин-Здоровье раствор для инъекций 500 мг/мл ампула 1 мл в коробке, №10 - Одесса (91314) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 11 аптеках
Аптека акс социальная
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Колонтаевская, 12
Всего: упаковка (1)
36,50 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 33
Всего: упаковка (1)
34,80 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Одесса-Главная, 35
Всего: упаковка (2)
40,10 грн
Аптека enter
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Гагаринское Плато, 5-Б
Всего: упаковка (1)
38,70 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Палия Семена, 68
Всего: упаковка (2)
36,50 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, просп. Добровольского, 73
Всего: упаковка (1)
36,50 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Марсельская, 32/3
Всего: упаковка (1)
34,80 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Палия Семена, 119
Всего: упаковка (2)
36,50 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Открыто Закроется в 18:00
Одесса, ул. Бувалкина Владислава, 30
Всего: упаковка (1)
34,80 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, просп. Добровольского, 128
Всего: упаковка (1)
36,50 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, просп. Добровольского, 159
Всего: упаковка (2)
36,50 грн
В других городах:
Аптека акс социальная
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Иличанка, ул. Школьная, 43
Всего: упаковка (3)
38,70 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Открыто Закроется в 18:00
Сарата, ул. Кристиана Вернера, 96
Всего: упаковка (5)
36,50 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Тарутино, ул. Центральная, 61-З
Всего: упаковка (1)
38,70 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Открыто Закроется в 17:00
Подольск, ул. Соборная, 117/1
Всего: упаковка (1)
34,80 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Подольск, ул. Соборная, 101
Всего: упаковка (9)
36,50 грн
Народная аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Умань, ул. Небесной Сотни, 22
Всего: упаковка (2)
38,84
Экономия: -6,84 грн
32,00 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Христиновка, перек. Первомайская / Шухевича, 23/46
Всего: упаковка (2)
36,83
Экономия: -5,05 грн
31,78 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Кривой Рог, м-н Горняцкий, 1
Всего: упаковка (1)
35,10
Экономия: -3,32 грн
31,78 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Новомиргород, ул. Гуричева Андрея, 50
Всего: упаковка (1)
37,09
Экономия: -5,31 грн
31,78 грн