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Анальгин-Здоровье раствор для инъекций 500 мг/мл ампула 1 мл в коробке, №10 - Львов (91314) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Львов не найдено
В других городах:
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Криховцы, ул. Довженко, 21-Б
Всего: упаковка (1)
38,94
Экономия: -7,16 грн
31,78 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Торговица, 37-А
Всего: упаковка (7)
37,10
Экономия: -5,32 грн
31,78 грн
Аптека24
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Закрыто Открывается в 09:00
Тернополь, ул. Текстильная, 28-Ч
Всего: упаковка (1), ампула (5)
37,10 грн
Аптека24
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Закрыто Открывается в 08:00
Ровно, ул. Князя Владимира, 109-Б
Всего: упаковка (5)
37,10 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Снятин, ул. Шевченко Тараса, 60/1
Всего: упаковка (1)
37,80
Экономия: -6,02 грн
31,78 грн
Авк фарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Славута, ул. Казацкая, 2
Всего: раствор для инъекций (8)
33,00 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Черновцы, ул. Энтузиастов, 2-В
Всего: ампула (9)
37,30 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:00
Христиновка, перек. Первомайская / Шухевича, 23/46
Всего: упаковка (2)
36,83
Экономия: -5,05 грн
31,78 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, бульв. Чоколовский, 6
Всего: упаковка (1)
37,10
Экономия: -5,32 грн
31,78 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Подольск, ул. Соборная, 101
Всего: упаковка (9)
36,50 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Подольск, ул. Соборная, 117/1
Всего: упаковка (1)
34,80 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 07:00
Умань, ул. Небесной Сотни, 22
Всего: упаковка (2)
38,84
Экономия: -6,84 грн
32,00 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 05:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (2)
35,50 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 21
Всего: упаковка (5)
37,09
Экономия: -5,31 грн
31,78 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (3)
36,50 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (5)
36,60 грн
Мед-сервис
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Открыто Круглосуточно
Обухов, ул. Каштановая, 52-А
Всего: упаковка (3)
33,03 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Краковская, 14/6
Всего: упаковка (2)
37,10
Экономия: -5,32 грн
31,78 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 07:00
Тарутино, ул. Центральная, 61-З
Всего: упаковка (1)
38,70 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Новомиргород, ул. Гуричева Андрея, 50
Всего: упаковка (1)
37,09
Экономия: -5,31 грн
31,78 грн