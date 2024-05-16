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Анальгин-Здоровье раствор для инъекций 500 мг/мл ампула 1 мл в коробке, №10 - Харьков (91314) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Мисли Мирослава, 50
Всего: раствор для инъекций (8)
35,50 грн
В других городах:
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Сумы, ул. Скоропадского Павла Гетьмана, 28
Всего: упаковка (1)
35,90
Экономия: -4,12 грн
31,78 грн
Аптека24
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Сумы, ул. Ильинская, 35
Всего: упаковка (1)
38,90 грн
Не болей! семья аптек
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (4)
35,24
Экономия: -4,25 грн
30,99 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Героев 93-й Бригады, 30
Всего: раствор для инъекций (5)
36,21
Экономия: -4,43 грн
31,78 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, м-н Горняцкий, 1
Всего: упаковка (1)
35,10
Экономия: -3,32 грн
31,78 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Смелянская, 40
Всего: упаковка (1)
38,63
Экономия: -6,85 грн
31,78 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Вернигоры, 4
Всего: раствор для инъекций (3)
35,10
Экономия: -3,32 грн
31,78 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Новомиргород, ул. Гуричева Андрея, 50
Всего: упаковка (1)
37,09
Экономия: -5,31 грн
31,78 грн
Мед-сервис
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Открыто Круглосуточно
Обухов, ул. Каштановая, 52-А
Всего: упаковка (3)
33,03 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Ахматовой Анны, 48
Всего: упаковка (1)
35,60
Экономия: -3,82 грн
31,78 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Краковская, 14/6
Всего: упаковка (2)
37,10
Экономия: -5,32 грн
31,78 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (5)
36,60 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (3)
36,50 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 21
Всего: упаковка (5)
37,09
Экономия: -5,31 грн
31,78 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 05:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (2)
35,50 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, бульв. Чоколовский, 6
Всего: упаковка (1)
37,10
Экономия: -5,32 грн
31,78 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 07:00
Умань, ул. Небесной Сотни, 22
Всего: упаковка (2)
38,84
Экономия: -6,84 грн
32,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:00
Христиновка, перек. Первомайская / Шухевича, 23/46
Всего: упаковка (2)
36,83
Экономия: -5,05 грн
31,78 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Подольск, ул. Соборная, 101
Всего: упаковка (9)
36,50 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Подольск, ул. Соборная, 117/1
Всего: упаковка (1)
34,80 грн