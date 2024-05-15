Все аптеки Украины
ATC-классификацияСРЕДСТВА, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА НЕРВНУЮ СИСТЕМУАНАЛЬГЕТИКИПРОЧИЕ АНАЛЬГЕТИКИ И АНТИПИРЕТИКИПиразолоныМетамизол натрийАнальгин-ЗдоровьеЦены в аптеках

Анальгин-Здоровье раствор для инъекций 500 мг/мл ампула 1 мл в коробке, №10 - Днепр (Днепропетровск) (91314) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Не болей! семья аптек
Подробнее
Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (4)
35,71
Экономия: -4,72 грн
30,99 грн
В других городах:
Аптека бам
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Героев 93-й Бригады, 30
Всего: раствор для инъекций (5)
36,21
Экономия: -4,43 грн
31,78 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Кривой Рог, м-н Горняцкий, 1
Всего: упаковка (1)
35,10
Экономия: -3,32 грн
31,78 грн
Аптека бам
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Смелянская, 40
Всего: упаковка (1)
38,63
Экономия: -6,85 грн
31,78 грн
Аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Вернигоры, 4
Всего: раствор для инъекций (3)
35,10
Экономия: -3,32 грн
31,78 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Новомиргород, ул. Гуричева Андрея, 50
Всего: упаковка (1)
37,09
Экономия: -5,31 грн
31,78 грн
Аптека24
Подробнее
Сумы, ул. Ильинская, 35
Всего: упаковка (1)
38,90 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Сумы, ул. Скоропадского Павла Гетьмана, 28
Всего: упаковка (1)
35,90
Экономия: -4,12 грн
31,78 грн
Народная аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Умань, ул. Небесной Сотни, 22
Всего: упаковка (2)
38,84
Экономия: -6,84 грн
32,00 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Круглосуточно
Обухов, ул. Каштановая, 52-А
Всего: упаковка (3)
33,03 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Христиновка, перек. Первомайская / Шухевича, 23/46
Всего: упаковка (2)
36,83
Экономия: -5,05 грн
31,78 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Иличанка, ул. Школьная, 43
Всего: упаковка (3)
38,70 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, просп. Добровольского, 128
Всего: упаковка (1)
36,50 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, просп. Добровольского, 159
Всего: упаковка (2)
36,50 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Открыто Закроется в 18:00
Одесса, ул. Бувалкина Владислава, 30
Всего: упаковка (1)
34,80 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Палия Семена, 119
Всего: раствор для инъекций (4)
34,80 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Марсельская, 32/3
Всего: упаковка (1)
34,80 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Палия Семена, 68
Всего: упаковка (2)
36,50 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, просп. Добровольского, 73
Всего: упаковка (1)
36,50 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Ахматовой Анны, 48
Всего: упаковка (1)
35,60
Экономия: -3,82 грн
31,78 грн