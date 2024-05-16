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Анальгин таблетки 0,5 г блистер, №10 - Киев (4844) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 14 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (9)
20,90 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (13)
20,81 грн
Аптека нц
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 81
Всего: упаковка (5)
8,57
Экономия: -1,08 грн
7,49 грн
Жолдифарм
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Дегтяревская, 12/7
Всего: упаковка (50)
8,75 грн
Аптека 3и
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Открыто Закроется в 19:00
Киев, ул. Эстонская, 7
Всего: упаковка (9)
8,77 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Мишуги Александра, 3-А
Всего: упаковка (3)
9,71
Экономия: -2,70 грн
7,01 грн
Экостатус
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Дегтяревская, 9
Всего: упаковка (11)
9,50 грн
Сити-фарм
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Открыто Закроется в 19:00
Киев, просп. Бандеры Степана, 17/1
Всего: упаковка (10)
9,00 грн
Альго-фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 2-Б
Всего: упаковка (5)
10,00 грн
Альго-фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Семьи Идзиковских, 2
Всего: упаковка (13)
10,00 грн
Экостатус
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Гузара Любомира, 3
Всего: упаковка (14)
11,00 грн
Альго-фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Европейского Союза, 19-А
Всего: упаковка (9)
10,00 грн
Альго-фарм
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Княжий Затон, 4
Всего: упаковка (9)
10,00 грн
Альго-фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Прилужная, 4/15
Всего: упаковка (4)
10,00 грн
В других городах:
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Макаров, ул. Ростовского Димитрия, 52
Всего: упаковка (7)
8,25
Экономия: -0,25 грн
8,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 16:30
Мироновка, ул. Благовещенская, 96
Всего: упаковка (7)
21,09 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 250
Всего: упаковка (10)
10,00
Экономия: -3,00 грн
7,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Черкассы, ул. Надпольная, 340
Всего: упаковка (23)
10,00
Экономия: -3,00 грн
7,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Монастырище, ул. Мира, 20
Всего: упаковка (12)
10,00
Экономия: -3,00 грн
7,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Умань, ул. Небесной Сотни, 22
Всего: упаковка (31)
9,00
Экономия: -2,00 грн
7,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Знаменка, ул. Грушевского Михаила, 12-Р
Всего: упаковка (13)
10,00
Экономия: -3,00 грн
7,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Кропивницкий, ул. Короленко, 40
Всего: упаковка (15)
10,00
Экономия: -3,00 грн
7,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
Всего: упаковка (15)
9,00
Экономия: -2,00 грн
7,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Героев-спасателей, 11
Всего: упаковка (10)
10,00
Экономия: -3,00 грн
7,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Героев Украины, 16/17
Всего: упаковка (24)
10,00
Экономия: -3,00 грн
7,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Большая Перспективная, 17/10
Всего: упаковка (24)
10,00
Экономия: -3,00 грн
7,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Тельнова Евгения, 2-В
Всего: упаковка (23)
10,00
Экономия: -3,00 грн
7,00 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Бар, ул. Соборная, 24-А
Всего: упаковка (1)
8,01
Экономия: -1,00 грн
7,01 грн