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Анальгин таблетки 0,5 г блистер, №10 - Киев (4842) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 14 аптеках
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
Всего: упаковка (1)
17,29
Экономия: -3,13 грн
14,16 грн
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Открыто Закроется в 20:30
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
Всего: упаковка (2)
16,01
Экономия: -2,00 грн
14,01 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 72
Всего: упаковка (2)
16,66
Экономия: -2,63 грн
14,03 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Антоновича, 66
Всего: упаковка (2)
16,42
Экономия: -2,86 грн
13,56 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пер. Ясиноватский, 10
Всего: упаковка (7)
17,23
Экономия: -1,76 грн
15,47 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Шамо Игоря, 2/7
Всего: упаковка (13)
15,80
Экономия: -1,76 грн
14,04 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Дашкевича Остафия, 15
Всего: упаковка (1)
15,61
Экономия: -1,02 грн
14,59 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Соловьяненко Анатолия, 16
Всего: упаковка (5)
17,51
Экономия: -3,21 грн
14,30 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Срибнокильская, 22
Всего: упаковка (4)
16,26
Экономия: -1,80 грн
14,46 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Григоренко Петра, 28
Всего: упаковка (1)
16,20
Экономия: -2,06 грн
14,14 грн
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, просп. Гонгадзе Георгия, 20
Всего: упаковка (1)
16,59
Экономия: -2,53 грн
14,06 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Братства тарасовцев, 12-А
Всего: упаковка (2)
16,32
Экономия: -4,81 грн
11,51 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Бажана Николая, 3-В
Всего: упаковка (4)
17,12
Экономия: -5,61 грн
11,51 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Бажана Николая, 3
Всего: упаковка (2)
16,05
Экономия: -4,54 грн
11,51 грн
В других городах:
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Открыто Закроется в 21:00
Крюковщина, ул. Одесская, 70-Б
Всего: упаковка (1)
15,31
Экономия: -1,28 грн
14,03 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Ирпень, ул. Антонова Авиаконструктора, 4-Б
Всего: упаковка (2)
15,82
Экономия: -1,42 грн
14,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Ирпень, ул. Украинская, 83-Б
Всего: упаковка (2)
15,64
Экономия: -1,51 грн
14,13 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Васильков, ул. Грушевского Михаила, 17-А
Всего: упаковка (5)
15,26
Экономия: -1,28 грн
13,98 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Фастов, ул. Галафеева, 43
Всего: упаковка (4)
16,15
Экономия: -2,03 грн
14,12 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Белая Церковь, ул. Таращанская, 155-А
Всего: упаковка (10)
15,60
Экономия: -0,84 грн
14,76 грн