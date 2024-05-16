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Анальгин таблетки 0,5 г блистер в пачке, №20 - Киев (198614) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 8 аптеках
Свк фарм
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, перек. Старовокзальная / Жилянская, 13/146
Всего: упаковка (3)
16,00 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 18:00
Киев, просп. Свободы, 2
Всего: упаковка (8)
23,20
Экономия: -7,32 грн
15,88 грн
Свк фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Драгоманова, 6/1
Всего: упаковка (6)
15,00 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ревуцкого, 6
Всего: таблетки (10)
17,47
Экономия: -0,08 грн
17,39 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, просп. Свободы, 22
Всего: упаковка (10)
23,20
Экономия: -7,32 грн
15,88 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Деревлянская, 8
Всего: упаковка (2)
16,00 грн
Альго-фарм
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Иорданская, 1
Всего: упаковка (1)
20,00 грн
Альго-фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 2-Б
Всего: упаковка (1)
15,00 грн
В других городах:
Авк фарм
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Открыто Закроется в 20:00
Коростышев, ул. Киевская, 109-А
Всего: упаковка (9)
16,50 грн
Авк фарм
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Открыто Закроется в 20:00
Бердичев, ул. Одесская, 51
Всего: таблетки (10)
16,50 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Винница, ул. Киевская, 112-А
Всего: упаковка (3), блистер (1)
17,34
Экономия: -0,54 грн
16,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Винница, ул. Пирогова, 6
Всего: упаковка (4)
18,67
Экономия: -1,07 грн
17,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Чобану Степана, 13-Г
Всего: упаковка (5)
17,47
Экономия: -0,67 грн
16,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Независимости, 15/18
Всего: упаковка (18), блистер (1)
16,90
Экономия: -0,70 грн
16,20 грн
Аптека нежных цен
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Открыто Закроется в 21:00
Кропивницкий, ул. Преображенская, 4
Всего: упаковка (16), блистер (1)
16,88
Экономия: -0,68 грн
16,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Преображенская, 16-П
Всего: упаковка (13), блистер (1)
17,56
Экономия: -0,96 грн
16,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Кропивницкий, просп. Европейский, 13-А
Всего: упаковка (20)
19,16
Экономия: -1,93 грн
17,23 грн
Авк фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Славута, ул. Казацкая, 2
Всего: упаковка (15)
16,50 грн
Авк фарм
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Открыто Закроется в 22:00
Изяслав, ул. Шевченко, 25
Всего: упаковка (8)
16,50 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 20:00
Новая Ушица, ул. Подольская, 15/1
Всего: упаковка (1)
13,60 грн
Аптеки украины
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Открыто Закроется в 19:00
Полтава, ул. Гончара Олеся, 27-А
Всего: упаковка (1)
20,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Полтава, ул. Соборности, 64-Е
Всего: упаковка (1)
53,20 грн
Аптека24
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Сумы, ул. Ильинская, 35
Всего: упаковка (1)
21,10 грн