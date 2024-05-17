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Анальгин раствор для инъекций 500 мг/мл ампула 2 мл в коробке, №10 - Львов (13422) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Кульпарковская, 95
Всего: упаковка (1)
49,80
Экономия: -7,14 грн
42,66 грн
Ощад аптека
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Миколайчука, 9
Всего: раствор для инъекций (2)
42,66 грн
В других городах:
Ива-фарм
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Закрыто Открывается в 09:00
Долина, просп. Независимости, 3-А
Всего: раствор для инъекций (3)
42,66 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Поляна, ул. Горная, 16-А
Всего: упаковка (4)
34,12 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Ужгород, пл. Корятовича, 13
Всего: упаковка (5)
42,66 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Ужгород, пл. Шандора Петефи, 30
Всего: упаковка (3)
42,66 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Ужгород, ул. Толстого Льва, 7-А
Всего: упаковка (6)
42,66 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Ужгород, ул. Капушанская, 19
Всего: раствор для инъекций (6)
42,66 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Ужгород, ул. Капушанская, 27
Всего: упаковка (17)
42,66 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Ужгород, ул. Капушанская, 47
Всего: раствор для инъекций (9)
42,66 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Сельцо, ул. Центральная, 65-В
Всего: упаковка (3)
42,66 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Хуст, ул. Карпатской Сечи, 43
Всего: раствор для инъекций (1)
42,66 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Тячев, ул. Нересенская, 29
Всего: упаковка (8)
42,66 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменец-Подольский, ул. Соборная, 29
Всего: упаковка (4)
43,50
Экономия: -0,84 грн
42,66 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Бар, ул. Каштановая, 11
Всего: упаковка (1)
42,66 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Винница, пер. 1-й Украинский, 5
Всего: упаковка (1)
42,66 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
Всего: упаковка (2)
40,00
Экономия: -5,00 грн
35,00 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, просп. Мира, 1/10
Всего: упаковка (1)
42,66 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 48
Всего: раствор для инъекций (1)
36,55
Экономия: -2,05 грн
34,50 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Царичанка, ул. Царичанская, 134-А
Всего: упаковка (2)
39,24 грн