Анальгин раствор для инъекций 500 мг/мл ампула 2 мл в коробке, №10 - Львов (13422) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 2 аптеках
Подорожник
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Львов, ул. Кульпарковская, 95
В других городах:
Ощад аптека
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Львов, ул. Миколайчука, 9
Ива-фарм
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Долина, просп. Независимости, 3-А
Мед-сервис
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Поляна, ул. Горная, 16-А
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Ужгород, пл. Корятовича, 13
Подорожник
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Ужгород, пл. Шандора Петефи, 30
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Ужгород, ул. Толстого Льва, 7-А
Аптека бам
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Ужгород, ул. Капушанская, 47
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Сельцо, ул. Центральная, 65-В
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Хуст, ул. Карпатской Сечи, 43
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Тячев, ул. Нересенская, 29
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Всего: упаковка (4)
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Каменец-Подольский, ул. Соборная, 29
Аптека
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Бар, ул. Каштановая, 11
Подорожник
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Винница, пер. 1-й Украинский, 5
Народная аптека
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Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
Аптека бам
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, просп. Мира, 1/10
Аптека низких цен
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Всего: раствор для инъекций (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 48
Мед-сервис
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Всего: упаковка (2)
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Царичанка, ул. Царичанская, 134-А