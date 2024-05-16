Анальгин раствор для инъекций 500 мг/мл ампула 2 мл в коробке, №10 - Харьков (13422) Лекарственный препарат - Цены
К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найденоВ других городах:
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Царичанка, ул. Царичанская, 134-А
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Днепр, пер. Парусный, 18-Л
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Днепр, просп. Героев, 17
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Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
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Кривой Рог, просп. Почтовый, 48
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Николаев, просп. Мира, 1/10
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Львов, ул. Миколайчука, 9
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Львов, ул. Кульпарковская, 95
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Долина, просп. Независимости, 3-А
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Тячев, ул. Нересенская, 29
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