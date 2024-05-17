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Адреналин-Здоровье раствор для инъекций 0,18 % ампула 1 мл коробка, №10 - Запорожье (5926) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется через 09 мин
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (5)
88,86
Экономия: -6,36 грн
82,50 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
Всего: упаковка (2), ампула (5)
79,72
Экономия: -3,35 грн
76,37 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 09 мин
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 71
Всего: упаковка (1)
83,90
Экономия: -3,10 грн
80,80 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: раствор для инъекций (8)
85,76
Экономия: -2,76 грн
83,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 39 мин
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
Всего: раствор для инъекций (8)
80,72
Экономия: -4,35 грн
76,37 грн
В других городах:
Не болей
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Открыто Закроется через 09 мин
Днепр, ул. Инженерная, 1
Всего: упаковка (2)
65,68
Экономия: -3,88 грн
61,80 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Никополь, ул. Шевченко Тараса, 188/1
Всего: раствор для инъекций (2)
81,25
Экономия: -4,24 грн
77,01 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется через 39 мин
Днепр, просп. Поля Александра, 92
Всего: раствор для инъекций (2)
81,73
Экономия: -5,34 грн
76,39 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 39 мин
Слобожанское, ул. Строителей, 16-Б
Всего: упаковка (2), ампула (8)
78,73
Экономия: -3,80 грн
74,93 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 09 мин
Кропивницкий, ул. Архангельская, 2
Всего: упаковка (1), ампула (7)
81,71
Экономия: -5,32 грн
76,39 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 09 мин
Кропивницкий, ул. Чобану Степана, 13-Г
Всего: раствор для инъекций (2)
79,42
Экономия: -4,49 грн
74,93 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 09 мин
Кропивницкий, ул. Каденюка Леонида, 14
Всего: упаковка (4)
80,76
Экономия: -4,54 грн
76,22 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 09 мин
Харьков, ул. Героев Труда, 6
Всего: раствор для инъекций (7)
80,96
Экономия: -4,57 грн
76,39 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Миргород, ул. Гоголя, 114
Всего: упаковка (1)
79,89
Экономия: -3,51 грн
76,38 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, перек. Вишневецкого Байды / Шевченко, 34/183
Всего: раствор для инъекций (9)
79,54
Экономия: -3,15 грн
76,39 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 09 мин
Гадяч, пл. Мира, 13-А
Всего: раствор для инъекций (9)
79,20
Экономия: -4,27 грн
74,93 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 09 мин
Одесса, ул. Ойстраха Давида, 7-В
Всего: раствор для инъекций (9)
79,38
Экономия: -2,99 грн
76,39 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 39 мин
Прилуки, ул. Киевская, 279
Всего: раствор для инъекций (5)
81,17
Экономия: -4,78 грн
76,39 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 09 мин
Одесса, ул. Петрова Генерала, 33
Всего: упаковка (1)
91,92
Экономия: -4,92 грн
87,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 09 мин
Великодолинское, ул. Центральная, 128
Всего: раствор для инъекций (5)
79,02
Экономия: -2,64 грн
76,38 грн