Адреналин-Здоровье раствор для инъекций 0,18 % ампула 1 мл коробка, №10 - Харьков (5926) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 6 аптеках
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Харьков, ул. Героев Труда, 6
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Харьков, ул. Данилевского, 17
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Харьков, пер. Балакирева, 3-А
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Харьков, просп. Героев Харькова, 259
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Харьков, просп. Байрона, 136/8
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Класна аптека
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Харьков, просп. Тракторостроителей, 128-В
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Гадяч, пл. Мира, 13-А
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Слобожанское, ул. Строителей, 16-Б
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Днепр, просп. Поля Александра, 92
Не болей
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Днепр, ул. Инженерная, 1
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Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
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Всего: упаковка (5)
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Запорожье, просп. Соборный, 152
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Запорожье, просп. Соборный, 87/3
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Всего: упаковка (2), ампула (5)
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Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
Аптека копейка
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Всего: раствор для инъекций (8)
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
Не болей
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Всего: раствор для инъекций (2)
Закрыто Открывается в 08:00
Никополь, ул. Шевченко Тараса, 188/1
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Всего: раствор для инъекций (9)
Закрыто Открывается в 07:30
Черкассы, перек. Вишневецкого Байды / Шевченко, 34/183
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Всего: раствор для инъекций (2)
Закрыто Открывается в 07:30
Кропивницкий, ул. Чобану Степана, 13-Г
Аптека низких цен
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Всего: упаковка (1), ампула (7)
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Кропивницкий, ул. Архангельская, 2
Аптека низких цен
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Всего: упаковка (4)
Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Каденюка Леонида, 14
Аптека низких цен
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Всего: раствор для инъекций (4)
Закрыто Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 35
Аптека копейка
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Митрополита Андрея Шептицкого, 24
Аптека низких цен
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Всего: раствор для инъекций (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Саксаганского, 117
Жолдифарм
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Дегтяревская, 12/7