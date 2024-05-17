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Адреналин-Здоровье раствор для инъекций 0,18 % ампула 1 мл в блистере в коробке, №10 - Запорожье (294657) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 38 аптеках
Подорожник
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Открыто Закроется через 39 мин
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
95,49
Экономия: -17,67 грн
77,82 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется через 09 мин
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (3)
89,73
Экономия: -16,73 грн
73,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 148
Всего: упаковка (1), ампула (2)
147,60
Экономия: -21,20 грн
126,40 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: раствор для инъекций (8)
91,99
Экономия: -14,17 грн
77,82 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется через 09 мин
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (2)
142,10
Экономия: -14,30 грн
127,80 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется через 09 мин
Запорожье, ул. Запорожская, 13
Всего: упаковка (1)
90,94
Экономия: -13,12 грн
77,82 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется через 09 мин
Запорожье, бульв. Центральный, 27
Всего: упаковка (1)
90,00
Экономия: -17,00 грн
73,00 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется через 09 мин
Запорожье, ул. Сталеваров, 7
Всего: упаковка (1), ампула (4)
148,90
Экономия: -21,10 грн
127,80 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 09 мин
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 16-А
Всего: раствор для инъекций (6)
90,94
Экономия: -13,12 грн
77,82 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 09 мин
Запорожье, ул. Сталеваров, 25
Всего: упаковка (1)
88,50
Экономия: -10,68 грн
77,82 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Победы, 64
Всего: упаковка (2), ампула (1)
149,10
Экономия: -22,70 грн
126,40 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 09 мин
Запорожье, просп. Металлургов, 14
Всего: упаковка (2)
94,50
Экономия: -16,68 грн
77,82 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется через 09 мин
Запорожье, ул. Почтовая, 27/29
Всего: упаковка (2)
146,00
Экономия: -18,20 грн
127,80 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Базарная, 9-Б
Всего: упаковка (1)
93,33
Экономия: -15,51 грн
77,82 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:30
Запорожье, ул. Чаривная, 74
Всего: упаковка (2)
149,10
Экономия: -22,70 грн
126,40 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 18-А
Всего: упаковка (1), ампула (9)
149,10
Экономия: -21,30 грн
127,80 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, просп. Соборный, 6
Всего: упаковка (1)
72,74 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется через 54 мин
Запорожье, ул. Сагайдачного Петра, 20-Б
Всего: упаковка (1), ампула (1)
147,60
Экономия: -19,80 грн
127,80 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: раствор для инъекций (2)
76,57
Экономия: -3,57 грн
73,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 09 мин
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 17
Всего: упаковка (1)
72,74 грн