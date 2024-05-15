Все аптеки Украины
ATC-классификацияСРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТУЮ СИСТЕМУКАРДИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫНЕГЛИКОЗИДНЫЕ КАРДИОТОНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВААдренергические и допаминергические препаратыЭпинефринАдреналин-ЗдоровьеЦены в аптеках

Адреналин-Здоровье раствор для инъекций 0,18 % ампула 1 мл в блистере в коробке, №10 - Харьков (294657) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 39 аптеках
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 6
Всего: упаковка (1), ампула (9)
149,10
Экономия: -22,70 грн
126,40 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: ампула (5)
88,00 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (1)
89,20
Экономия: -13,50 грн
75,70 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (1)
91,50
Экономия: -13,66 грн
77,84 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
Всего: ампула (9)
87,40 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
Всего: ампула (6)
87,50 грн
Аптека низкие цены №1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
Всего: упаковка (1), ампула (5)
87,80 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, перек. Культуры / Тринклера, 6/18
Всего: упаковка (1), ампула (9)
149,10
Экономия: -22,70 грн
126,40 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 73
Всего: упаковка (1), ампула (8)
90,90
Экономия: -15,20 грн
75,70 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Литературная, 5
Всего: упаковка (1)
149,10
Экономия: -22,70 грн
126,40 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Культуры, 8
Всего: упаковка (1)
149,10
Экономия: -22,70 грн
126,40 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Независимости, 7
Всего: упаковка (1)
149,10
Экономия: -22,70 грн
126,40 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Москалевская, 61
Всего: упаковка (1)
147,60
Экономия: -19,80 грн
127,80 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 12
Всего: упаковка (2)
149,10
Экономия: -22,70 грн
126,40 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 16
Всего: упаковка (1), ампула (7)
93,60
Экономия: -17,90 грн
75,70 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Отакара Яроша, 21
Всего: упаковка (1), ампула (6)
76,39 грн
Аптека бам
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 153
Всего: упаковка (1)
90,99
Экономия: -13,15 грн
77,84 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. 23-го Августа, 34
Всего: упаковка (3), ампула (9)
149,10
Экономия: -22,70 грн
126,40 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 41/43
Всего: упаковка (1), ампула (6)
149,10
Экономия: -21,30 грн
127,80 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Балакирева, 8/1
Всего: упаковка (3)
87,70 грн