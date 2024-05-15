Адреналин-Здоровье раствор для инъекций 0,18 % ампула 1 мл в блистере в коробке, №10 - Харьков (294657) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 39 аптеках
Аптека доброго дня
Подробнее
Всего: упаковка (1), ампула (9)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 6
Аптека 9-1-1
Подробнее
Всего: ампула (5)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1 социальна аптека
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Подорожник
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Аптека 9-1-1
Подробнее
Всего: ампула (9)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
Аптека оптовых цен
Подробнее
Всего: ампула (6)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
Аптека низкие цены №1
Подробнее
Всего: упаковка (1), ампула (5)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
Аптека доброго дня
Подробнее
Всего: упаковка (1), ампула (9)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, перек. Культуры / Тринклера, 6/18
Аптека доброго дня
Подробнее
Всего: упаковка (1), ампула (8)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 73
Аптека доброго дня
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Литературная, 5
Аптека доброго дня
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Культуры, 8
Аптека доброго дня
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Независимости, 7
1 социальна аптека
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Москалевская, 61
Аптека доброго дня
Подробнее
Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 12
1 социальна аптека
Подробнее
Всего: упаковка (1), ампула (7)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 16
Бажаемо здоровья
Подробнее
Всего: упаковка (1), ампула (6)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Отакара Яроша, 21
Аптека бам
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 153
Аптека доброго дня
Подробнее
Всего: упаковка (3), ампула (9)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. 23-го Августа, 34
1 социальна аптека
Подробнее
Всего: упаковка (1), ампула (6)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 41/43
Аптека 9-1-1
Подробнее
Всего: упаковка (3)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Балакирева, 8/1