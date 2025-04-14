Одесса (адрес не указан)
Доступно в 148 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Фуросемид таблетки 40 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Фуросемид таблетки 40 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Фуросемид таблетки 40 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
28,30
Экономия при брони: -1,46 грн
Аптекарь
Одесса, ул. Бугаевская, 21-В
1.8 км
Фуросемид таблетки 40 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Фуросемид таблетки 40 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
38,44
Экономия при брони: -1,42 грн
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Фуросемид таблетки 40 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
26,53
Экономия при брони: -1,46 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Фуросемид таблетки 40 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Фуросемид таблетки 40 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
28,01
Экономия при брони: -3,25 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Фуросемид таблетки 40 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Фуросемид таблетки 40 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
28,30
Экономия при брони: -1,48 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Фуросемид таблетки 40 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
26,63
Экономия при брони: -1,57 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Фуросемид таблетки 40 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
25,40
Экономия при брони: -0,40 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Фуросемид таблетки 40 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
26,40
Экономия при брони: -1,13 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Фуросемид таблетки 40 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
26,64
Экономия при брони: -1,37 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Фуросемид таблетки 40 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
28,88
Экономия при брони: -3,79 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Степовая, 17
3.1 км
Фуросемид таблетки 40 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
3.2 км
Фуросемид таблетки 40 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Фуросемид таблетки 40 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
27,97
Экономия при брони: -2,68 грн
Подорожник
Одесса, ул. Мясоедовская, 30
3.3 км
Фуросемид таблетки 40 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
25,40
Экономия при брони: -0,40 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
Фуросемид таблетки 40 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
28,15
Экономия при брони: -3,24 грн