Николаев (адрес не указан)
Доступно в 80 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Фуросемид таблетки 40 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
27,91
Экономия при брони: -1,10 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 1 мин
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Фуросемид таблетки 40 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 31 мин
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Фуросемид таблетки 40 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
26,31
Экономия при брони: -1,45 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 1 мин
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Фуросемид таблетки 40 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 31 мин
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Фуросемид таблетки 40 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
26,32
Экономия при брони: -1,56 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 1 мин
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Фуросемид таблетки 40 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
28,82
Экономия при брони: -4,06 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 1 мин
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Фуросемид таблетки 40 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека бам
Открыто
Закроется через 1 мин
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Фуросемид таблетки 40 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Фуросемид таблетки 40 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
25,40
Экономия при брони: -0,30 грн
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Фуросемид таблетки 40 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
26,80
Экономия при брони: -1,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Фуросемид таблетки 40 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
28,50
Экономия при брони: -3,79 грн
Фармакопейка
Открыто
Закроется через 1 мин
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Фуросемид таблетки 40 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
15,82
Экономия при брони: -1,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 1 мин
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Фуросемид таблетки 40 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
10,16
Экономия при брони: -0,12 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Фуросемид таблетки 40 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
28,53
Экономия при брони: -3,32 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Фуросемид таблетки 40 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
25,40
Экономия при брони: -0,30 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 1 мин
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 31/6
3.6 км
Фуросемид таблетки 40 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
28,01
Экономия при брони: -1,12 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
Фуросемид таблетки 40 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
28,30
Экономия при брони: -3,08 грн
Медпрепараты
Открыто
Закроется через 1 мин
Николаев, ул. Покровского Андрея, 31
3.6 км
Фуросемид таблетки 40 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
28,68
Экономия при брони: -3,46 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 27/11
3.6 км
Фуросемид таблетки 40 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
10,16
Экономия при брони: -0,12 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 1 мин
Николаев, ул. Соборная, 7
3.7 км
Фуросемид таблетки 40 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"