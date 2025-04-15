Львов (адрес не указан)
Доступно в 169 аптеках в Львов
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Фуросемид таблетки 40 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Фуросемид таблетки 40 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
28,12
Экономия при брони: -3,04 грн
Пульс
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Фуросемид таблетки 40 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Фуросемид таблетки 40 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
25,40
Экономия при брони: -0,30 грн
Пульс
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Фуросемид таблетки 40 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Swiss pharmacy
Львов, ул. Дорошенко, 8
0.6 км
Фуросемид таблетки 40 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Фуросемид таблетки 40 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
26,40
Экономия при брони: -1,30 грн
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Фуросемид таблетки 40 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
26,40
Экономия при брони: -1,30 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Фуросемид таблетки 40 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
28,58
Экономия при брони: -3,83 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Фуросемид таблетки 40 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
28,41
Экономия при брони: -3,70 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Фуросемид таблетки 40 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
25,40
Экономия при брони: -0,30 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Фуросемид таблетки 40 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
26,40
Экономия при брони: -1,30 грн
Бажаемо здоровья
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Фуросемид таблетки 40 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Фуросемид таблетки 40 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Фуросемид таблетки 40 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Фуросемид таблетки 40 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
28,51
Экономия при брони: -3,72 грн
Подорожник
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Фуросемид таблетки 40 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
25,40
Экономия при брони: -0,30 грн
Подорожник
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
Фуросемид таблетки 40 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
Фуросемид таблетки 40 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
26,40
Экономия при брони: -1,30 грн
Пульс
Львов, перек. Чупринки Генерала / Левинского И., 43/10
1.0 км
Фуросемид таблетки 40 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"