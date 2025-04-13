Киев (адрес не указан)
Доступно в 623 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Фуросемид таблетки 40 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Фуросемид таблетки 40 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
25,40
Экономия при брони: -0,30 грн
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Фуросемид таблетки 40 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
26,40
Экономия при брони: -1,30 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Фуросемид таблетки 40 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Фармация
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Фуросемид таблетки 40 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
25,58
Экономия при брони: -2,00 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Фуросемид таблетки 40 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
27,89
Экономия при брони: -1,94 грн
Фармация
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Фуросемид таблетки 40 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
25,58
Экономия при брони: -2,00 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Фуросемид таблетки 40 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Фуросемид таблетки 40 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
28,69
Экономия при брони: -3,60 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Фуросемид таблетки 40 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
25,40
Экономия при брони: -0,30 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Фуросемид таблетки 40 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Фуросемид таблетки 40 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Фуросемид таблетки 40 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Фуросемид таблетки 40 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
28,29
Экономия при брони: -3,79 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Фуросемид таблетки 40 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
26,32
Экономия при брони: -1,69 грн
Фармация
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
1.4 км
Фуросемид таблетки 40 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
25,58
Экономия при брони: -2,00 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Фуросемид таблетки 40 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
27,82
Экономия при брони: -2,74 грн
Подорожник
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Фуросемид таблетки 40 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
25,40
Экономия при брони: -0,30 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Ильинская, 3/7
1.6 км
Фуросемид таблетки 40 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
18,50
Экономия при брони: -1,45 грн
Аптека гормональных препаратов
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 36-А
1.6 км
Фуросемид таблетки 40 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"