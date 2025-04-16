Киев
Фуросемид (Furosemidum)

Фуросемид (Furosemidum)

Кривой Рог (адрес не указан)
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Доступно в 141 аптеках в Кривой Рог
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Фуросемид таблетки 40 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
25,40 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Фуросемид таблетки 40 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
28,54
Экономия при брони: -1,71 грн
26,83 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Фуросемид таблетки 40 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
24,40 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Фуросемид таблетки 40 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
26,12
Экономия при брони: -2,03 грн
24,09 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Фуросемид таблетки 40 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
28,47
Экономия при брони: -1,62 грн
26,85 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Фуросемид таблетки 40 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
28,41
Экономия при брони: -3,57 грн
24,84 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Фуросемид таблетки 40 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
28,87
Экономия при брони: -4,03 грн
24,84 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Фуросемид таблетки 40 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
24,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Фуросемид таблетки 40 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
26,10
Экономия при брони: -1,26 грн
24,84 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 18:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Фуросемид таблетки 40 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
25,40 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Фуросемид таблетки 40 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
28,64
Экономия при брони: -3,78 грн
24,86 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Фуросемид таблетки 40 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
11,28
Экономия при брони: -1,80 грн
9,48 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Фуросемид таблетки 40 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
25,40
Экономия при брони: -0,50 грн
24,90 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Фуросемид таблетки 40 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
28,57
Экономия при брони: -4,87 грн
23,70 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Бандеры Степана, 8
1.4 км
Фуросемид таблетки 40 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
24,40 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Фуросемид таблетки 40 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
24,65 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 22
1.6 км
Фуросемид таблетки 40 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
25,40
Экономия при брони: -0,50 грн
24,90 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 47
1.7 км
Фуросемид таблетки 40 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
28,26
Экономия при брони: -4,18 грн
24,08 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Кривой Рог, ул. Соборности, 34
1.8 км
Фуросемид таблетки 40 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
28,60
Экономия при брони: -3,86 грн
24,74 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 51
1.8 км
Фуросемид таблетки 40 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
24,80 грн
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