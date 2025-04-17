Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 72 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Фуросемид таблетки 40 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
25,40
Экономия при брони: -0,10 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Фуросемид таблетки 40 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Фуросемид таблетки 40 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Фуросемид таблетки 40 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Фуросемид таблетки 40 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
26,40
Экономия при брони: -1,10 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Фуросемид таблетки 40 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
28,16
Экономия при брони: -2,88 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Фуросемид таблетки 40 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
27,91
Экономия при брони: -2,80 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Фуросемид таблетки 40 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Фуросемид таблетки 40 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Фуросемид таблетки 40 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
26,37
Экономия при брони: -1,91 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Фуросемид таблетки 40 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Фуросемид таблетки 40 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
25,99
Экономия при брони: -1,22 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Фуросемид таблетки 40 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Фуросемид таблетки 40 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
28,74
Экономия при брони: -3,97 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Фуросемид таблетки 40 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Фуросемид таблетки 40 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
26,40
Экономия при брони: -1,10 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Фуросемид таблетки 40 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
27,28
Экономия при брони: -2,05 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Фуросемид таблетки 40 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
26,40
Экономия при брони: -1,10 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Фуросемид таблетки 40 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
27,26
Экономия при брони: -1,87 грн
Аптека копейка
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
0.9 км
Фуросемид таблетки 40 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
25,99
Экономия при брони: -0,78 грн