Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 152 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Фармалипон раствор для инфузий 30 мг/мл флакон 20 мл №5
Новофарм-Биосинтез
1059,70 грн
Фармалипон® Турбо раствор для инфузий 12 мг/мл флакон 50 мл №10
Новофарм-Биосинтез
1398,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Фармалипон раствор для инфузий 30 мг/мл флакон 20 мл №5
Новофарм-Биосинтез
1059,70 грн
Фармалипон® Турбо раствор для инфузий 12 мг/мл флакон 50 мл №10
Новофарм-Биосинтез
1398,20 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Фармалипон раствор для инфузий 30 мг/мл флакон 20 мл №5
Новофарм-Биосинтез
565,70
Экономия при брони: -26,96 грн
Фармалипон® Турбо раствор для инфузий 12 мг/мл флакон 50 мл №10
Новофарм-Биосинтез
1398,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Фармалипон раствор для инфузий 30 мг/мл флакон 20 мл №5
Новофарм-Биосинтез
1059,70 грн
Фармалипон® Турбо раствор для инфузий 12 мг/мл флакон 50 мл №10
Новофарм-Биосинтез
1398,20 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Фармалипон раствор для инфузий 30 мг/мл флакон 20 мл №5
Новофарм-Биосинтез
985,00
Экономия при брони: -313,00 грн
Фармалипон® Турбо раствор для инфузий 12 мг/мл флакон 50 мл №10
Новофарм-Биосинтез
1310,00
Экономия при брони: -11,00 грн
1299,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Фармалипон раствор для инфузий 30 мг/мл флакон 20 мл №5
Новофарм-Биосинтез
1059,70 грн
Фармалипон® Турбо раствор для инфузий 12 мг/мл флакон 50 мл №10
Новофарм-Биосинтез
1398,20 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Фармалипон раствор для инфузий 30 мг/мл флакон 20 мл №5
Новофарм-Биосинтез
975,00
Экономия при брони: -75,60 грн
Фармалипон® Турбо раствор для инфузий 12 мг/мл флакон 50 мл №10
Новофарм-Биосинтез
1398,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Фармалипон раствор для инфузий 30 мг/мл флакон 20 мл №5
Новофарм-Биосинтез
1059,70 грн
Фармалипон® Турбо раствор для инфузий 12 мг/мл флакон 50 мл №10
Новофарм-Биосинтез
1398,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Фармалипон раствор для инфузий 30 мг/мл флакон 20 мл №5
Новофарм-Биосинтез
1059,70 грн
Фармалипон® Турбо раствор для инфузий 12 мг/мл флакон 50 мл №10
Новофарм-Биосинтез
1398,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Фармалипон раствор для инфузий 30 мг/мл флакон 20 мл №5
Новофарм-Биосинтез
1059,70 грн
Фармалипон® Турбо раствор для инфузий 12 мг/мл флакон 50 мл №10
Новофарм-Биосинтез
1398,20 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Фармалипон раствор для инфузий 30 мг/мл флакон 20 мл №5
Новофарм-Биосинтез
1059,70 грн
Фармалипон® Турбо раствор для инфузий 12 мг/мл флакон 50 мл №10
Новофарм-Биосинтез
1398,20 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Фармалипон раствор для инфузий 30 мг/мл флакон 20 мл №5
Новофарм-Биосинтез
1059,70 грн
Фармалипон® Турбо раствор для инфузий 12 мг/мл флакон 50 мл №10
Новофарм-Биосинтез
1398,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Фармалипон раствор для инфузий 30 мг/мл флакон 20 мл №5
Новофарм-Биосинтез
1059,70 грн
Фармалипон® Турбо раствор для инфузий 12 мг/мл флакон 50 мл №10
Новофарм-Биосинтез
1398,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Фармалипон раствор для инфузий 30 мг/мл флакон 20 мл №5
Новофарм-Биосинтез
Фармалипон® Турбо раствор для инфузий 12 мг/мл флакон 50 мл №10
Новофарм-Биосинтез
1398,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Фармалипон раствор для инфузий 30 мг/мл флакон 20 мл №5
Новофарм-Биосинтез
1059,70 грн
Фармалипон® Турбо раствор для инфузий 12 мг/мл флакон 50 мл №10
Новофарм-Биосинтез
1398,20 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
Фармалипон раствор для инфузий 30 мг/мл флакон 20 мл №5
Новофарм-Биосинтез
985,00
Экономия при брони: -73,00 грн
Фармалипон® Турбо раствор для инфузий 12 мг/мл флакон 50 мл №10
Новофарм-Биосинтез
1398,20 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
3.1 км
Фармалипон раствор для инфузий 30 мг/мл флакон 20 мл №5
Новофарм-Биосинтез
1059,70 грн
Фармалипон® Турбо раствор для инфузий 12 мг/мл флакон 50 мл №10
Новофарм-Биосинтез
1398,20 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 13
3.1 км
Фармалипон раствор для инфузий 30 мг/мл флакон 20 мл №5
Новофарм-Биосинтез
1059,70 грн
Фармалипон® Турбо раствор для инфузий 12 мг/мл флакон 50 мл №10
Новофарм-Биосинтез
1398,20 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Центральный, 27
3.1 км
Фармалипон раствор для инфузий 30 мг/мл флакон 20 мл №5
Новофарм-Биосинтез
1059,70 грн
Фармалипон® Турбо раствор для инфузий 12 мг/мл флакон 50 мл №10
Новофарм-Биосинтез
1398,20 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
3.2 км
Фармалипон раствор для инфузий 30 мг/мл флакон 20 мл №5
Новофарм-Биосинтез
992,39
Экономия при брони: -86,55 грн
Фармалипон® Турбо раствор для инфузий 12 мг/мл флакон 50 мл №10
Новофарм-Биосинтез
1398,20 грн