Николаев (адрес не указан)
Доступно в 84 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Фармалипон раствор для инфузий 30 мг/мл флакон 20 мл №5
Новофарм-Биосинтез
810,34
Экономия при брони: -92,53 грн
Фармалипон® Турбо раствор для инфузий 12 мг/мл флакон 50 мл №10
Новофарм-Биосинтез
1438,39
Экономия при брони: -63,10 грн
1375,29 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 1 мин
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Фармалипон раствор для инфузий 30 мг/мл флакон 20 мл №5
Новофарм-Биосинтез
1059,70 грн
Фармалипон® Турбо раствор для инфузий 12 мг/мл флакон 50 мл №10
Новофарм-Биосинтез
1398,20 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 31 мин
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Фармалипон раствор для инфузий 30 мг/мл флакон 20 мл №5
Новофарм-Биосинтез
1059,70 грн
Фармалипон® Турбо раствор для инфузий 12 мг/мл флакон 50 мл №10
Новофарм-Биосинтез
1398,20 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Фармалипон раствор для инфузий 30 мг/мл флакон 20 мл №5
Новофарм-Биосинтез
Фармалипон® Турбо раствор для инфузий 12 мг/мл флакон 50 мл №10
Новофарм-Биосинтез
1312,90 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Фармалипон раствор для инфузий 30 мг/мл флакон 20 мл №5
Новофарм-Биосинтез
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Фармалипон® Турбо раствор для инфузий 12 мг/мл флакон 50 мл №10
Новофарм-Биосинтез
1327,79 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 1 мин
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Фармалипон раствор для инфузий 30 мг/мл флакон 20 мл №5
Новофарм-Биосинтез
997,60
Экономия при брони: -47,30 грн
Фармалипон® Турбо раствор для инфузий 12 мг/мл флакон 50 мл №10
Новофарм-Биосинтез
1398,20 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 31 мин
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Фармалипон раствор для инфузий 30 мг/мл флакон 20 мл №5
Новофарм-Биосинтез
1029,10
Экономия при брони: -129,32 грн
Фармалипон® Турбо раствор для инфузий 12 мг/мл флакон 50 мл №10
Новофарм-Биосинтез
1424,93
Экономия при брони: -81,68 грн
1343,25 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 1 мин
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Фармалипон раствор для инфузий 30 мг/мл флакон 20 мл №5
Новофарм-Биосинтез
1062,06
Экономия при брони: -162,28 грн
Фармалипон® Турбо раствор для инфузий 12 мг/мл флакон 50 мл №10
Новофарм-Биосинтез
1483,69
Экономия при брони: -105,07 грн
1378,62 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 1 мин
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Фармалипон раствор для инфузий 30 мг/мл флакон 20 мл №5
Новофарм-Биосинтез
997,60
Экономия при брони: -47,30 грн
Фармалипон® Турбо раствор для инфузий 12 мг/мл флакон 50 мл №10
Новофарм-Биосинтез
1398,20 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Фармалипон раствор для инфузий 30 мг/мл флакон 20 мл №5
Новофарм-Биосинтез
Фармалипон® Турбо раствор для инфузий 12 мг/мл флакон 50 мл №10
Новофарм-Биосинтез
1366,30 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется через 1 мин
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Фармалипон раствор для инфузий 30 мг/мл флакон 20 мл №5
Новофарм-Биосинтез
Фармалипон® Турбо раствор для инфузий 12 мг/мл флакон 50 мл №10
Новофарм-Биосинтез
1398,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Фармалипон раствор для инфузий 30 мг/мл флакон 20 мл №5
Новофарм-Биосинтез
1059,70 грн
Фармалипон® Турбо раствор для инфузий 12 мг/мл флакон 50 мл №10
Новофарм-Биосинтез
1398,20 грн
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Фармалипон раствор для инфузий 30 мг/мл флакон 20 мл №5
Новофарм-Биосинтез
884,84
Экономия при брони: -52,75 грн
Фармалипон® Турбо раствор для инфузий 12 мг/мл флакон 50 мл №10
Новофарм-Биосинтез
1473,31
Экономия при брони: -87,84 грн
1385,47 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Фармалипон раствор для инфузий 30 мг/мл флакон 20 мл №5
Новофарм-Биосинтез
Фармалипон® Турбо раствор для инфузий 12 мг/мл флакон 50 мл №10
Новофарм-Биосинтез
1337,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Фармалипон раствор для инфузий 30 мг/мл флакон 20 мл №5
Новофарм-Биосинтез
1050,32
Экономия при брони: -119,16 грн
Фармалипон® Турбо раствор для инфузий 12 мг/мл флакон 50 мл №10
Новофарм-Биосинтез
1320,55
Экономия при брони: -83,18 грн
1237,37 грн
Фармакопейка
Открыто
Закроется через 1 мин
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Фармалипон раствор для инфузий 30 мг/мл флакон 20 мл №5
Новофарм-Биосинтез
1012,33
Экономия при брони: -131,45 грн
Фармалипон® Турбо раствор для инфузий 12 мг/мл флакон 50 мл №10
Новофарм-Биосинтез
1443,24
Экономия при брони: -61,91 грн
1381,33 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 1 мин
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Фармалипон® Турбо раствор для инфузий 12 мг/мл флакон 50 мл №10
Новофарм-Биосинтез
1256,76 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Фармалипон раствор для инфузий 30 мг/мл флакон 20 мл №5
Новофарм-Биосинтез
Фармалипон® Турбо раствор для инфузий 12 мг/мл флакон 50 мл №10
Новофарм-Биосинтез
1388,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Фармалипон раствор для инфузий 30 мг/мл флакон 20 мл №5
Новофарм-Биосинтез
1059,70 грн
Фармалипон® Турбо раствор для инфузий 12 мг/мл флакон 50 мл №10
Новофарм-Биосинтез
1470,52
Экономия при брони: -92,35 грн
1378,17 грн