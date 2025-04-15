Львов (адрес не указан)
Доступно в 141 аптеках в Львов
D.s.
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Фармалипон раствор для инфузий 30 мг/мл флакон 20 мл №5
Новофарм-Биосинтез
Аптека нц
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Фармалипон раствор для инфузий 30 мг/мл флакон 20 мл №5
Новофарм-Биосинтез
1059,70 грн
Фармалипон® Турбо раствор для инфузий 12 мг/мл флакон 50 мл №10
Новофарм-Биосинтез
1519,70 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Фармалипон раствор для инфузий 30 мг/мл флакон 20 мл №5
Новофарм-Биосинтез
Фармалипон® Турбо раствор для инфузий 12 мг/мл флакон 50 мл №10
Новофарм-Биосинтез
1519,50 грн
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Фармалипон раствор для инфузий 30 мг/мл флакон 20 мл №5
Новофарм-Биосинтез
1020,77
Экономия при брони: -92,82 грн
Фармалипон® Турбо раствор для инфузий 12 мг/мл флакон 50 мл №10
Новофарм-Биосинтез
1519,70 грн
Пульс
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Фармалипон раствор для инфузий 30 мг/мл флакон 20 мл №5
Новофарм-Биосинтез
Фармалипон® Турбо раствор для инфузий 12 мг/мл флакон 50 мл №10
Новофарм-Биосинтез
1479,80 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Фармалипон раствор для инфузий 30 мг/мл флакон 20 мл №5
Новофарм-Биосинтез
Фармалипон® Турбо раствор для инфузий 12 мг/мл флакон 50 мл №10
Новофарм-Биосинтез
1519,10
Экономия при брони: -156,90 грн
1362,20 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Фармалипон® Турбо раствор для инфузий 12 мг/мл флакон 50 мл №10
Новофарм-Биосинтез
1300,50 грн
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Фармалипон раствор для инфузий 30 мг/мл флакон 20 мл №5
Новофарм-Биосинтез
932,20
Экономия при брони: -6,50 грн
Фармалипон® Турбо раствор для инфузий 12 мг/мл флакон 50 мл №10
Новофарм-Биосинтез
1362,20 грн
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Фармалипон раствор для инфузий 30 мг/мл флакон 20 мл №5
Новофарм-Биосинтез
975,00
Экономия при брони: -49,30 грн
Фармалипон® Турбо раствор для инфузий 12 мг/мл флакон 50 мл №10
Новофарм-Биосинтез
834,96
Экономия при брони: -17,64 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Фармалипон раствор для инфузий 30 мг/мл флакон 20 мл №5
Новофарм-Биосинтез
1059,70 грн
Фармалипон® Турбо раствор для инфузий 12 мг/мл флакон 50 мл №10
Новофарм-Биосинтез
1519,70 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Фармалипон раствор для инфузий 30 мг/мл флакон 20 мл №5
Новофарм-Биосинтез
1059,70 грн
Фармалипон® Турбо раствор для инфузий 12 мг/мл флакон 50 мл №10
Новофарм-Биосинтез
1519,70 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Фармалипон раствор для инфузий 30 мг/мл флакон 20 мл №5
Новофарм-Биосинтез
982,80
Экономия при брони: -57,10 грн
Фармалипон® Турбо раствор для инфузий 12 мг/мл флакон 50 мл №10
Новофарм-Биосинтез
1431,90
Экономия при брони: -69,70 грн
1362,20 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Фармалипон раствор для инфузий 30 мг/мл флакон 20 мл №5
Новофарм-Биосинтез
975,00
Экономия при брони: -49,30 грн
Фармалипон® Турбо раствор для инфузий 12 мг/мл флакон 50 мл №10
Новофарм-Биосинтез
1362,20 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Фармалипон раствор для инфузий 30 мг/мл флакон 20 мл №5
Новофарм-Биосинтез
Фармалипон® Турбо раствор для инфузий 12 мг/мл флакон 50 мл №10
Новофарм-Биосинтез
1391,60
Экономия при брони: -29,40 грн
1362,20 грн
Аптека 9-1-1
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.8 км
Фармалипон раствор для инфузий 30 мг/мл флакон 20 мл №5
Новофарм-Биосинтез
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Фармалипон раствор для инфузий 30 мг/мл флакон 20 мл №5
Новофарм-Биосинтез
590,22
Экономия при брони: -34,80 грн
Фармалипон® Турбо раствор для инфузий 12 мг/мл флакон 50 мл №10
Новофарм-Биосинтез
1519,70 грн
Бажаемо здоровья
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Фармалипон раствор для инфузий 30 мг/мл флакон 20 мл №5
Новофарм-Биосинтез
Фармалипон® Турбо раствор для инфузий 12 мг/мл флакон 50 мл №10
Новофарм-Биосинтез
1300,58 грн
Подорожник
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Фармалипон раствор для инфузий 30 мг/мл флакон 20 мл №5
Новофарм-Биосинтез
Фармалипон® Турбо раствор для инфузий 12 мг/мл флакон 50 мл №10
Новофарм-Биосинтез
1431,90
Экономия при брони: -69,70 грн
1362,20 грн
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Фармалипон раствор для инфузий 30 мг/мл флакон 20 мл №5
Новофарм-Биосинтез
998,40
Экономия при брони: -72,70 грн
Фармалипон® Турбо раствор для инфузий 12 мг/мл флакон 50 мл №10
Новофарм-Биосинтез
1405,90
Экономия при брони: -43,70 грн
1362,20 грн
Подорожник
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Фармалипон раствор для инфузий 30 мг/мл флакон 20 мл №5
Новофарм-Биосинтез
1059,30
Экономия при брони: -133,60 грн
Фармалипон® Турбо раствор для инфузий 12 мг/мл флакон 50 мл №10
Новофарм-Биосинтез
1398,20
Экономия при брони: -36,00 грн
1362,20 грн