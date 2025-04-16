Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 148 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Фармалипон раствор для инфузий 30 мг/мл флакон 20 мл №5
Новофарм-Биосинтез
390,16
Экономия при брони: -20,44 грн
Фармалипон® Турбо раствор для инфузий 12 мг/мл флакон 50 мл №10
Новофарм-Биосинтез
1519,80
Экономия при брони: -120,70 грн
1399,10 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Фармалипон раствор для инфузий 30 мг/мл флакон 20 мл №5
Новофарм-Биосинтез
212,31
Экономия при брони: -26,25 грн
Фармалипон® Турбо раствор для инфузий 12 мг/мл флакон 50 мл №10
Новофарм-Биосинтез
1482,99
Экономия при брони: -104,46 грн
1378,53 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Фармалипон раствор для инфузий 30 мг/мл флакон 20 мл №5
Новофарм-Биосинтез
Фармалипон® Турбо раствор для инфузий 12 мг/мл флакон 50 мл №10
Новофарм-Биосинтез
1352,10 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Фармалипон раствор для инфузий 30 мг/мл флакон 20 мл №5
Новофарм-Биосинтез
985,00
Экономия при брони: -128,00 грн
Фармалипон® Турбо раствор для инфузий 12 мг/мл флакон 50 мл №10
Новофарм-Биосинтез
1380,00
Экономия при брони: -32,00 грн
1348,00 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Фармалипон раствор для инфузий 30 мг/мл флакон 20 мл №5
Новофарм-Биосинтез
1115,24
Экономия при брони: -72,71 грн
1042,53 грн
Фармалипон® Турбо раствор для инфузий 12 мг/мл флакон 50 мл №10
Новофарм-Биосинтез
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Фармалипон раствор для инфузий 30 мг/мл флакон 20 мл №5
Новофарм-Биосинтез
Фармалипон® Турбо раствор для инфузий 12 мг/мл флакон 50 мл №10
Новофарм-Биосинтез
1391,62 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Фармалипон раствор для инфузий 30 мг/мл флакон 20 мл №5
Новофарм-Биосинтез
1105,11
Экономия при брони: -152,88 грн
Фармалипон® Турбо раствор для инфузий 12 мг/мл флакон 50 мл №10
Новофарм-Биосинтез
1310,43
Экономия при брони: -70,33 грн
1240,10 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Фармалипон раствор для инфузий 30 мг/мл флакон 20 мл №5
Новофарм-Биосинтез
1028,22
Экономия при брони: -118,49 грн
Фармалипон® Турбо раствор для инфузий 12 мг/мл флакон 50 мл №10
Новофарм-Биосинтез
1310,91
Экономия при брони: -67,87 грн
1243,04 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Фармалипон раствор для инфузий 30 мг/мл флакон 20 мл №5
Новофарм-Биосинтез
1114,81
Экономия при брони: -165,81 грн
Фармалипон® Турбо раствор для инфузий 12 мг/мл флакон 50 мл №10
Новофарм-Биосинтез
1464,26
Экономия при брони: -84,72 грн
1379,54 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Фармалипон раствор для инфузий 30 мг/мл флакон 20 мл №5
Новофарм-Биосинтез
1059,70 грн
Фармалипон® Турбо раствор для инфузий 12 мг/мл флакон 50 мл №10
Новофарм-Биосинтез
1398,20 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Фармалипон раствор для инфузий 30 мг/мл флакон 20 мл №5
Новофарм-Биосинтез
1042,56
Экономия при брони: -132,83 грн
Фармалипон® Турбо раствор для инфузий 12 мг/мл флакон 50 мл №10
Новофарм-Биосинтез
1425,52
Экономия при брони: -92,39 грн
1333,13 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Фармалипон раствор для инфузий 30 мг/мл флакон 20 мл №5
Новофарм-Биосинтез
Фармалипон® Турбо раствор для инфузий 12 мг/мл флакон 50 мл №10
Новофарм-Биосинтез
1291,60 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Фармалипон® Турбо раствор для инфузий 12 мг/мл флакон 50 мл №10
Новофарм-Биосинтез
1391,62 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Фармалипон раствор для инфузий 30 мг/мл флакон 20 мл №5
Новофарм-Биосинтез
1041,27
Экономия при брони: -115,65 грн
Фармалипон® Турбо раствор для инфузий 12 мг/мл флакон 50 мл №10
Новофарм-Биосинтез
1369,09
Экономия при брони: -60,83 грн
1308,26 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Фармалипон раствор для инфузий 30 мг/мл флакон 20 мл №5
Новофарм-Биосинтез
Фармалипон® Турбо раствор для инфузий 12 мг/мл флакон 50 мл №10
Новофарм-Биосинтез
1398,20 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Фармалипон раствор для инфузий 30 мг/мл флакон 20 мл №5
Новофарм-Биосинтез
1059,70 грн
Фармалипон® Турбо раствор для инфузий 12 мг/мл флакон 50 мл №10
Новофарм-Биосинтез
1398,20 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Фармалипон раствор для инфузий 30 мг/мл флакон 20 мл №5
Новофарм-Биосинтез
1023,22
Экономия при брони: -97,59 грн
Фармалипон® Турбо раствор для инфузий 12 мг/мл флакон 50 мл №10
Новофарм-Биосинтез
1453,00
Экономия при брони: -79,92 грн
1373,08 грн
Аптека бам
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Фармалипон раствор для инфузий 30 мг/мл флакон 20 мл №5
Новофарм-Биосинтез
1059,70 грн
Фармалипон® Турбо раствор для инфузий 12 мг/мл флакон 50 мл №10
Новофарм-Биосинтез
1398,20 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Фармалипон раствор для инфузий 30 мг/мл флакон 20 мл №5
Новофарм-Биосинтез
605,84
Экономия при брони: -33,21 грн
Фармалипон® Турбо раствор для инфузий 12 мг/мл флакон 50 мл №10
Новофарм-Биосинтез
1398,20 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Фармалипон раствор для инфузий 30 мг/мл флакон 20 мл №5
Новофарм-Биосинтез
985,00
Экономия при брони: -128,00 грн
Фармалипон® Турбо раствор для инфузий 12 мг/мл флакон 50 мл №10
Новофарм-Биосинтез
1380,00
Экономия при брони: -140,00 грн
1240,00 грн