Днепр (адрес не указан)
Доступно в 176 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Фармалипон раствор для инфузий 30 мг/мл флакон 20 мл №5
Новофарм-Биосинтез
598,70
Экономия при брони: -61,52 грн
Фармалипон® Турбо раствор для инфузий 12 мг/мл флакон 50 мл №10
Новофарм-Биосинтез
1483,41
Экономия при брони: -112,99 грн
1370,42 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Фармалипон раствор для инфузий 30 мг/мл флакон 20 мл №5
Новофарм-Биосинтез
998,58
Экономия при брони: -103,29 грн
Фармалипон® Турбо раствор для инфузий 12 мг/мл флакон 50 мл №10
Новофарм-Биосинтез
1495,20
Экономия при брони: -111,53 грн
1383,67 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Фармалипон раствор для инфузий 30 мг/мл флакон 20 мл №5
Новофарм-Биосинтез
1062,16
Экономия при брони: -80,76 грн
Фармалипон® Турбо раствор для инфузий 12 мг/мл флакон 50 мл №10
Новофарм-Биосинтез
845,45
Экономия при брони: -64,98 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Фармалипон раствор для инфузий 30 мг/мл флакон 20 мл №5
Новофарм-Биосинтез
Фармалипон® Турбо раствор для инфузий 12 мг/мл флакон 50 мл №10
Новофарм-Биосинтез
1430,60
Экономия при брони: -17,80 грн
1412,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Фармалипон раствор для инфузий 30 мг/мл флакон 20 мл №5
Новофарм-Биосинтез
932,60
Экономия при брони: -9,50 грн
Фармалипон® Турбо раствор для инфузий 12 мг/мл флакон 50 мл №10
Новофарм-Биосинтез
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Фармалипон раствор для инфузий 30 мг/мл флакон 20 мл №5
Новофарм-Биосинтез
1017,89
Экономия при брони: -64,68 грн
Фармалипон® Турбо раствор для инфузий 12 мг/мл флакон 50 мл №10
Новофарм-Биосинтез
682,25
Экономия при брони: -28,75 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Фармалипон раствор для инфузий 30 мг/мл флакон 20 мл №5
Новофарм-Биосинтез
619,45
Экономия при брони: -37,81 грн
Фармалипон® Турбо раствор для инфузий 12 мг/мл флакон 50 мл №10
Новофарм-Биосинтез
1333,88
Экономия при брони: -95,98 грн
1237,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Фармалипон раствор для инфузий 30 мг/мл флакон 20 мл №5
Новофарм-Биосинтез
Фармалипон® Турбо раствор для инфузий 12 мг/мл флакон 50 мл №10
Новофарм-Биосинтез
1430,60
Экономия при брони: -17,80 грн
1412,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Фармалипон раствор для инфузий 30 мг/мл флакон 20 мл №5
Новофарм-Биосинтез
1097,32
Экономия при брони: -83,42 грн
1013,90 грн
Фармалипон® Турбо раствор для инфузий 12 мг/мл флакон 50 мл №10
Новофарм-Биосинтез
1449,98
Экономия при брони: -60,05 грн
1389,93 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Фармалипон раствор для инфузий 30 мг/мл флакон 20 мл №5
Новофарм-Биосинтез
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Фармалипон раствор для инфузий 30 мг/мл флакон 20 мл №5
Новофарм-Биосинтез
191,13
Экономия при брони: -9,96 грн
Фармалипон® Турбо раствор для инфузий 12 мг/мл флакон 50 мл №10
Новофарм-Биосинтез
1398,20 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Фармалипон раствор для инфузий 30 мг/мл флакон 20 мл №5
Новофарм-Биосинтез
1047,64
Экономия при брони: -66,28 грн
Фармалипон® Турбо раствор для инфузий 12 мг/мл флакон 50 мл №10
Новофарм-Биосинтез
1505,65
Экономия при брони: -87,53 грн
1418,12 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Фармалипон раствор для инфузий 30 мг/мл флакон 20 мл №5
Новофарм-Биосинтез
1013,21
Экономия при брони: -48,98 грн
Фармалипон® Турбо раствор для инфузий 12 мг/мл флакон 50 мл №10
Новофарм-Биосинтез
1444,49
Экономия при брони: -68,47 грн
1376,02 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Фармалипон раствор для инфузий 30 мг/мл флакон 20 мл №5
Новофарм-Биосинтез
1029,78
Экономия при брони: -119,88 грн
Фармалипон® Турбо раствор для инфузий 12 мг/мл флакон 50 мл №10
Новофарм-Биосинтез
1499,80
Экономия при брони: -93,34 грн
1406,46 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Фармалипон раствор для инфузий 30 мг/мл флакон 20 мл №5
Новофарм-Биосинтез
607,46
Экономия при брони: -35,25 грн
Фармалипон® Турбо раствор для инфузий 12 мг/мл флакон 50 мл №10
Новофарм-Биосинтез
1445,31
Экономия при брони: -58,65 грн
1386,66 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
3.5 км
Фармалипон® Турбо раствор для инфузий 12 мг/мл флакон 50 мл №10
Новофарм-Биосинтез
1090,80 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Фармалипон раствор для инфузий 30 мг/мл флакон 20 мл №5
Новофарм-Биосинтез
1059,70 грн
Фармалипон® Турбо раствор для инфузий 12 мг/мл флакон 50 мл №10
Новофарм-Биосинтез
1134,86
Экономия при брони: -64,12 грн
1070,74 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Фармалипон раствор для инфузий 30 мг/мл флакон 20 мл №5
Новофарм-Биосинтез
1059,70 грн
Фармалипон® Турбо раствор для инфузий 12 мг/мл флакон 50 мл №10
Новофарм-Биосинтез
1398,20 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 4/6
3.7 км
Фармалипон раствор для инфузий 30 мг/мл флакон 20 мл №5
Новофарм-Биосинтез
1023,35 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
3.7 км
Фармалипон раствор для инфузий 30 мг/мл флакон 20 мл №5
Новофарм-Биосинтез
1095,58
Экономия при брони: -50,88 грн
1044,70 грн
Фармалипон® Турбо раствор для инфузий 12 мг/мл флакон 50 мл №10
Новофарм-Биосинтез
1467,13
Экономия при брони: -84,88 грн
1382,25 грн