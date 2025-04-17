Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 72 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Фармалипон раствор для инфузий 30 мг/мл флакон 20 мл №5
Новофарм-Биосинтез
1059,70 грн
Фармалипон® Турбо раствор для инфузий 12 мг/мл флакон 50 мл №10
Новофарм-Биосинтез
1519,70 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Фармалипон раствор для инфузий 30 мг/мл флакон 20 мл №5
Новофарм-Биосинтез
Фармалипон® Турбо раствор для инфузий 12 мг/мл флакон 50 мл №10
Новофарм-Биосинтез
1519,00 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Фармалипон® Турбо раствор для инфузий 12 мг/мл флакон 50 мл №10
Новофарм-Биосинтез
1391,62 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Фармалипон раствор для инфузий 30 мг/мл флакон 20 мл №5
Новофарм-Биосинтез
1059,70 грн
Фармалипон® Турбо раствор для инфузий 12 мг/мл флакон 50 мл №10
Новофарм-Биосинтез
1519,70 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Фармалипон раствор для инфузий 30 мг/мл флакон 20 мл №5
Новофарм-Биосинтез
1059,70 грн
Фармалипон® Турбо раствор для инфузий 12 мг/мл флакон 50 мл №10
Новофарм-Биосинтез
1519,70 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Фармалипон раствор для инфузий 30 мг/мл флакон 20 мл №5
Новофарм-Биосинтез
1059,70 грн
Фармалипон® Турбо раствор для инфузий 12 мг/мл флакон 50 мл №10
Новофарм-Биосинтез
1481,60
Экономия при брони: -109,86 грн
1371,74 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Фармалипон раствор для инфузий 30 мг/мл флакон 20 мл №5
Новофарм-Биосинтез
1059,70 грн
Фармалипон® Турбо раствор для инфузий 12 мг/мл флакон 50 мл №10
Новофарм-Биосинтез
1519,70 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Фармалипон раствор для инфузий 30 мг/мл флакон 20 мл №5
Новофарм-Биосинтез
1059,70 грн
Фармалипон® Турбо раствор для инфузий 12 мг/мл флакон 50 мл №10
Новофарм-Биосинтез
615,14
Экономия при брони: -32,84 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Фармалипон® Турбо раствор для инфузий 12 мг/мл флакон 50 мл №10
Новофарм-Биосинтез
1351,70 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Фармалипон раствор для инфузий 30 мг/мл флакон 20 мл №5
Новофарм-Биосинтез
1059,70 грн
Фармалипон® Турбо раствор для инфузий 12 мг/мл флакон 50 мл №10
Новофарм-Биосинтез
1430,60
Экономия при брони: -20,10 грн
1410,50 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Фармалипон раствор для инфузий 30 мг/мл флакон 20 мл №5
Новофарм-Биосинтез
1088,82
Экономия при брони: -39,96 грн
1048,86 грн
Фармалипон® Турбо раствор для инфузий 12 мг/мл флакон 50 мл №10
Новофарм-Биосинтез
1453,34
Экономия при брони: -76,58 грн
1376,76 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Фармалипон раствор для инфузий 30 мг/мл флакон 20 мл №5
Новофарм-Биосинтез
1059,70 грн
Фармалипон® Турбо раствор для инфузий 12 мг/мл флакон 50 мл №10
Новофарм-Биосинтез
1519,70 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Фармалипон® Турбо раствор для инфузий 12 мг/мл флакон 50 мл №10
Новофарм-Биосинтез
1295,80 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Фармалипон раствор для инфузий 30 мг/мл флакон 20 мл №5
Новофарм-Биосинтез
1059,70 грн
Фармалипон® Турбо раствор для инфузий 12 мг/мл флакон 50 мл №10
Новофарм-Биосинтез
1367,95
Экономия при брони: -55,39 грн
1312,56 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Фармалипон раствор для инфузий 30 мг/мл флакон 20 мл №5
Новофарм-Биосинтез
1059,70 грн
Фармалипон® Турбо раствор для инфузий 12 мг/мл флакон 50 мл №10
Новофарм-Биосинтез
1599,39
Экономия при брони: -96,63 грн
1502,76 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Фармалипон раствор для инфузий 30 мг/мл флакон 20 мл №5
Новофарм-Биосинтез
1059,70 грн
Фармалипон® Турбо раствор для инфузий 12 мг/мл флакон 50 мл №10
Новофарм-Биосинтез
1519,70 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Фармалипон раствор для инфузий 30 мг/мл флакон 20 мл №5
Новофарм-Биосинтез
1059,70 грн
Фармалипон® Турбо раствор для инфузий 12 мг/мл флакон 50 мл №10
Новофарм-Биосинтез
294,60
Экономия при брони: -9,30 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Фармалипон раствор для инфузий 30 мг/мл флакон 20 мл №5
Новофарм-Биосинтез
1059,70 грн
Фармалипон® Турбо раствор для инфузий 12 мг/мл флакон 50 мл №10
Новофарм-Биосинтез
1519,70 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Фармалипон раствор для инфузий 30 мг/мл флакон 20 мл №5
Новофарм-Биосинтез
1059,70 грн
Фармалипон® Турбо раствор для инфузий 12 мг/мл флакон 50 мл №10
Новофарм-Биосинтез
1519,80
Экономия при брони: -109,30 грн
1410,50 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Фармалипон раствор для инфузий 30 мг/мл флакон 20 мл №5
Новофарм-Биосинтез
1082,21
Экономия при брони: -33,35 грн
1048,86 грн
Фармалипон® Турбо раствор для инфузий 12 мг/мл флакон 50 мл №10
Новофарм-Биосинтез
721,47
Экономия при брони: -22,23 грн