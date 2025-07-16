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Индол-3 (Indole-3)
Индол-3 (Indole-3)
Днепр
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Доступно в 51 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
ИНДОЛ-3 капсулы 500 мг №30
Доктор Хелси
360,42
Экономия при брони:
-16,94 грн
343,48
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
ИНДОЛ-3 капсулы 500 мг №30
Доктор Хелси
296,09
Экономия при брони:
-12,50 грн
283,59
грн
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Не болей
Открыто
Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
ИНДОЛ-3 капсулы 500 мг №30
Доктор Хелси
358,87
Экономия при брони:
-56,97 грн
301,90
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
ИНДОЛ-3 капсулы 500 мг №30
Доктор Хелси
374,74
Экономия при брони:
-72,84 грн
301,90
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
ИНДОЛ-3 капсулы 500 мг №30
Доктор Хелси
250,16
Экономия при брони:
-48,68 грн
201,48
грн
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Не болей
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
ИНДОЛ-3 капсулы 500 мг №30
Доктор Хелси
369,65
Экономия при брони:
-31,33 грн
338,32
грн
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Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
ИНДОЛ-3 капсулы 500 мг №30
Доктор Хелси
367,05
Экономия при брони:
-42,32 грн
324,73
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
ИНДОЛ-3 капсулы 500 мг №30
Доктор Хелси
366,99
Экономия при брони:
-42,54 грн
324,45
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
ИНДОЛ-3 капсулы 500 мг №30
Доктор Хелси
361,11
Экономия при брони:
-16,50 грн
344,61
грн
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Не болей
Открыто
Закроется в 18:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
3.7 км
ИНДОЛ-3 капсулы 500 мг №30
Доктор Хелси
408,71
Экономия при брони:
-45,91 грн
362,80
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
4.2 км
ИНДОЛ-3 капсулы 500 мг №30
Доктор Хелси
360,56
Экономия при брони:
-36,45 грн
324,11
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
4.3 км
ИНДОЛ-3 капсулы 500 мг №30
Доктор Хелси
336,00
Экономия при брони:
-18,00 грн
318,00
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
4.3 км
ИНДОЛ-3 капсулы 500 мг №30
Доктор Хелси
371,25
Экономия при брони:
-60,58 грн
310,67
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 18-Л
4.4 км
ИНДОЛ-3 капсулы 500 мг №30
Доктор Хелси
376,41
Экономия при брони:
-37,47 грн
338,94
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 19:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 123/2
4.4 км
ИНДОЛ-3 капсулы 500 мг №30
Доктор Хелси
243,94
Экономия при брони:
-47,46 грн
196,48
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, ул. Независимости, 27
4.6 км
ИНДОЛ-3 капсулы 500 мг №30
Доктор Хелси
369,36
Экономия при брони:
-64,44 грн
304,92
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 19:30
Днепр, ул. Пастера, 2
4.6 км
ИНДОЛ-3 капсулы 500 мг №30
Доктор Хелси
376,10
Экономия при брони:
-74,58 грн
301,52
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, пл. Старомостовая, 3-Д
4.7 км
ИНДОЛ-3 капсулы 500 мг №30
Доктор Хелси
372,62
Экономия при брони:
-65,41 грн
307,21
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, ул. Бандеры Степана, 2-Б
4.7 км
ИНДОЛ-3 капсулы 500 мг №30
Доктор Хелси
361,26
Экономия при брони:
-66,17 грн
295,09
грн
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Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:30
Днепр, просп. Поля Александра, 92
4.7 км
ИНДОЛ-3 капсулы 500 мг №30
Доктор Хелси
211,16
Экономия при брони:
-8,74 грн
202,42
грн
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