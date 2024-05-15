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Артижель раствор для перорального применения саше 10 мл, №20 - Днепр (Днепропетровск) (457574) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 233 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (2)
359,02
Экономия: -66,97 грн
292,05 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (3), саше (13)
351,89
Экономия: -46,13 грн
305,76 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 53-А
Всего: саше (4)
381,60
Экономия: -75,90 грн
305,70 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 34
Всего: упаковка (1)
493,30
Экономия: -192,00 грн
301,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (1), саше (3)
365,45
Экономия: -45,89 грн
319,56 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 51
Всего: упаковка (1)
408,10
Экономия: -102,40 грн
305,70 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (1)
362,99
Экономия: -60,38 грн
302,61 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Новокодацкая, 2
Всего: упаковка (1), саше (15)
486,40
Экономия: -180,70 грн
305,70 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (3), саше (2)
347,73
Экономия: -52,80 грн
294,93 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (1), саше (4)
352,35
Экономия: -42,89 грн
309,46 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: раствор для перорального применения (2)
382,09
Экономия: -83,67 грн
298,42 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (1)
335,99
Экономия: -33,38 грн
302,61 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (3)
364,46
Экономия: -69,57 грн
294,89 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: саше (6)
290,68 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (2), саше (4)
381,60
Экономия: -75,90 грн
305,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (1), саше (9)
363,06
Экономия: -68,07 грн
294,99 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (5), саше (1)
349,63
Экономия: -44,14 грн
305,49 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (1)
350,56
Экономия: -52,20 грн
298,36 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
Всего: упаковка (1), саше (17)
354,13
Экономия: -55,77 грн
298,36 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (1), саше (9)
351,96
Экономия: -37,32 грн
314,64 грн