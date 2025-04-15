Жабий камень (Toad stone)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 46 аптеках в Запорожье
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
ЖАБИЙ КАМЕНЬ С САБЕЛЬНИКОМ - КАПЛИ 50 мл №1
Ботаника
68,00
Экономия при брони: -12,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Соборный / Крепостная, 81/49
3.4 км
ЖАБИЙ КАМЕНЬ С САБЕЛЬНИКОМ - КАПЛИ 50 мл №1
Ботаника
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Радиаторная, 36
4.4 км
ЖАБИЙ КАМЕНЬ С САБЕЛЬНИКОМ - КАПЛИ 50 мл №1
Ботаника
58,53
Экономия при брони: -3,80 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 16
4.8 км
ЖАБИЙ КАМЕНЬ С САБЕЛЬНИКОМ - КАПЛИ 50 мл №1
Ботаника
58,00
Экономия при брони: -2,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Теннисная, 13
5.2 км
ЖАБИЙ КАМЕНЬ С САБЕЛЬНИКОМ - КАПЛИ 50 мл №1
Ботаника
57,32
Экономия при брони: -2,59 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
7.9 км
ЖАБИЙ КАМЕНЬ С САБЕЛЬНИКОМ - КАПЛИ 50 мл №1
Ботаника
62,00
Экономия при брони: -6,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27
8.1 км
ЖАБИЙ КАМЕНЬ С САБЕЛЬНИКОМ - КАПЛИ 50 мл №1
Ботаника
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
8.2 км
ЖАБИЙ КАМЕНЬ С САБЕЛЬНИКОМ - КАПЛИ 50 мл №1
Ботаника
68,00
Экономия при брони: -12,00 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 51 мин
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
8.8 км
ЖАБИЙ КАМЕНЬ С САБЕЛЬНИКОМ - КАПЛИ 50 мл №1
Ботаника
58,00
Экономия при брони: -2,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Героев 93-й Бригады, 3
9.7 км
ЖАБИЙ КАМЕНЬ С САБЕЛЬНИКОМ - КАПЛИ 50 мл №1
Ботаника
58,00
Экономия при брони: -2,00 грн
В городах рядом
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Марганец, ул. Независимости, 29
45.1 км
ЖАБИЙ КАМЕНЬ С САБЕЛЬНИКОМ - КАПЛИ 50 мл №1
Ботаника
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Барки Василия, 6
61.6 км
ЖАБИЙ КАМЕНЬ С САБЕЛЬНИКОМ - КАПЛИ 50 мл №1
Ботаника
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Осьмака Кирилла, 43-Д
62.7 км
ЖАБИЙ КАМЕНЬ С САБЕЛЬНИКОМ - КАПЛИ 50 мл №1
Ботаника
57,67
Экономия при брони: -2,94 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Хмельницкого Богдана, 113
63.0 км
ЖАБИЙ КАМЕНЬ - КАПЛИ 50 мл №1
Ботаника
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 11-К
63.4 км
ЖАБИЙ КАМЕНЬ С САБЕЛЬНИКОМ - КАПЛИ 50 мл №1
Ботаника
57,78
Экономия при брони: -3,05 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Поля Александра, 106
65.5 км
ЖАБИЙ КАМЕНЬ С САБЕЛЬНИКОМ - КАПЛИ 50 мл №1
Ботаника
58,48
Экономия при брони: -3,75 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Никополь, ул. Шевченко Тараса, 188/1
65.6 км
ЖАБИЙ КАМЕНЬ С САБЕЛЬНИКОМ - КАПЛИ 50 мл №1
Ботаника
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Никополь, ул. Электрометаллургов, 33
66.0 км
ЖАБИЙ КАМЕНЬ С САБЕЛЬНИКОМ - КАПЛИ 50 мл №1
Ботаника
58,61
Экономия при брони: -3,88 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Поля Александра, 121
66.3 км
ЖАБИЙ КАМЕНЬ С САБЕЛЬНИКОМ - КАПЛИ 50 мл №1
Ботаника
57,80
Экономия при брони: -3,07 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
67.6 км
ЖАБИЙ КАМЕНЬ С САБЕЛЬНИКОМ - КАПЛИ 50 мл №1
Ботаника
58,34
Экономия при брони: -3,61 грн