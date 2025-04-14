Жабий камень (Toad stone)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 47 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 13 мин
Харьков, просп. Аэрокосмический, 167
4.7 км
ЖАБИЙ КАМЕНЬ С САБЕЛЬНИКОМ - КАПЛИ 50 мл №1
Ботаника
56,84
Экономия при брони: -3,11 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 43 мин
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
4.8 км
ЖАБИЙ КАМЕНЬ С САБЕЛЬНИКОМ - КАПЛИ 50 мл №1
Ботаника
58,20
Экономия при брони: -3,47 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 13 мин
Харьков, просп. Героев Харькова, 144
6.0 км
ЖАБИЙ КАМЕНЬ С САБЕЛЬНИКОМ - КАПЛИ 50 мл №1
Ботаника
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 13 мин
Харьков, просп. Славы, 1
6.7 км
ЖАБИЙ КАМЕНЬ С САБЕЛЬНИКОМ - КАПЛИ 50 мл №1
Ботаника
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 43 мин
Харьков, ул. Валентиновская, 31
7.3 км
ЖАБИЙ КАМЕНЬ С САБЕЛЬНИКОМ - КАПЛИ 50 мл №1
Ботаника
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 43 мин
Харьков, шоссе Салтовское, 145
7.6 км
ЖАБИЙ КАМЕНЬ С САБЕЛЬНИКОМ - КАПЛИ 50 мл №1
Ботаника
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 43 мин
Харьков, шоссе Салтовское, 155/93
8.1 км
ЖАБИЙ КАМЕНЬ С САБЕЛЬНИКОМ - КАПЛИ 50 мл №1
Ботаника
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 43 мин
Харьков, просп. Победы, 72-Д
8.7 км
ЖАБИЙ КАМЕНЬ С САБЕЛЬНИКОМ - КАПЛИ 50 мл №1
Ботаника
59,16
Экономия при брони: -3,99 грн
В городах рядом
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 43 мин
Змиев, ул. Лиманская, 21
35.6 км
ЖАБИЙ КАМЕНЬ С САБЕЛЬНИКОМ - КАПЛИ 50 мл №1
Ботаника
57,53
Экономия при брони: -2,36 грн
Аптека низких цен
Чугуев, ул. Торговая, 1
35.9 км
ЖАБИЙ КАМЕНЬ С САБЕЛЬНИКОМ - КАПЛИ 50 мл №1
Ботаника
59,02
Экономия при брони: -3,85 грн
Аптека низких цен
Чугуев, ул. Музейная, 9
35.9 км
ЖАБИЙ КАМЕНЬ С САБЕЛЬНИКОМ - КАПЛИ 50 мл №1
Ботаника
58,46
Экономия при брони: -3,29 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 43 мин
Сумы, ул. Харьковская, 12
143.5 км
ЖАБИЙ КАМЕНЬ С САБЕЛЬНИКОМ - КАПЛИ 50 мл №1
Ботаника
57,82
Экономия при брони: -3,09 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 43 мин
Сумы, ул. Петропавловская, 74
144.5 км
ЖАБИЙ КАМЕНЬ С САБЕЛЬНИКОМ - КАПЛИ 50 мл №1
Ботаника
58,70
Экономия при брони: -2,98 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 13 мин
Сумы, ул. Леси Украинки, 6
148.2 км
ЖАБИЙ КАМЕНЬ С САБЕЛЬНИКОМ - КАПЛИ 50 мл №1
Ботаника
57,15
Экономия при брони: -2,42 грн
Аптека низких цен
Закрыто
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Павлоград, ул. Центральная, 58
164.1 км
ЖАБИЙ КАМЕНЬ С САБЕЛЬНИКОМ - КАПЛИ 50 мл №1
Ботаника
58,39
Экономия при брони: -3,66 грн
Аптека копейка
Закрыто
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164.1 км
ЖАБИЙ КАМЕНЬ С САБЕЛЬНИКОМ - КАПЛИ 50 мл №1
Ботаника
57,90
Экономия при брони: -3,17 грн
Не болей
Закрыто
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Днепр, ул. Березинская, 28
185.2 км
ЖАБИЙ КАМЕНЬ С САБЕЛЬНИКОМ - КАПЛИ 50 мл №1
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56,67
Экономия при брони: -1,94 грн
Аптека шар@
Закрыто
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Днепр, ул. Калиновая, 1
185.2 км
ЖАБИЙ КАМЕНЬ С САБЕЛЬНИКОМ - КАПЛИ 50 мл №1
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ЖАБИЙ КАМЕНЬ - КАПЛИ 50 мл №1
Ботаника
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Закрыто
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185.5 км
ЖАБИЙ КАМЕНЬ С САБЕЛЬНИКОМ - КАПЛИ 50 мл №1
Ботаника
57,37
Экономия при брони: -2,64 грн