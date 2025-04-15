Львов (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках в Львов
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
БИОМАСТ-К флакон 100 мл №1
Биолик
380,30
Экономия при брони: -48,30 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Лычаковская, 71
2.3 км
БИОМАСТ-К флакон 100 мл №1
Биолик
В городах рядом
Здорова родина
Болехов, пл. Франко Ивана, 4
86.7 км
БИОМАСТ-К флакон 100 мл №1
Биолик
427,51
Экономия при брони: -1,25 грн
Здорова родина
Калуш, ул. Хмельницкого Богдана, 8
92.5 км
БИОМАСТ-К флакон 100 мл №1
Биолик
Аптека бам
Калуш, просп. Леси Украинки, 15-А/174
93.3 км
БИОМАСТ-К флакон 100 мл №1
Биолик
380,30
Экономия при брони: -48,30 грн
Подорожник
Брошнив-Осада, ул. 22-го Января, 73
94.5 км
БИОМАСТ-К флакон 100 мл №1
Биолик
Здорова родина
Долина, ул. Грушевского Михаила, 11-А
96.1 км
БИОМАСТ-К флакон 100 мл №1
Биолик
428,54
Экономия при брони: -1,37 грн
Здорова родина
Долина, ул. Бандеры Степана, 3-А
96.4 км
БИОМАСТ-К флакон 100 мл №1
Биолик
Ива-фарм
Долина, просп. Независимости, 3-А
96.6 км
БИОМАСТ-К флакон 100 мл №1
Биолик
380,30
Экономия при брони: -48,30 грн
Здорова родина
Рожнятов, ул. Мира, 2-В
100.9 км
БИОМАСТ-К флакон 100 мл №1
Биолик
340,09
Экономия при брони: -2,86 грн
Здорова родина
Ивано-Франковск, ул. Днестровская, 20
113.4 км
БИОМАСТ-К флакон 100 мл №1
Биолик
Ощад аптека
Ивано-Франковск, ул. Черновола Вячеслава, 48
114.1 км
БИОМАСТ-К флакон 100 мл №1
Биолик
380,30
Экономия при брони: -29,00 грн
Подорожник
Ивано-Франковск, ул. Мазепы Гетмана, 173-В
114.3 км
БИОМАСТ-К флакон 100 мл №1
Биолик
380,30
Экономия при брони: -29,00 грн
Здорова родина
Ивано-Франковск, ул. Мазепы Гетмана, 177
114.4 км
БИОМАСТ-К флакон 100 мл №1
Биолик
Подорожник
Перегинское, ул. Сечевых Стрельцов, 28
114.9 км
БИОМАСТ-К флакон 100 мл №1
Биолик
380,30
Экономия при брони: -24,20 грн
Семейная аптека
Перегинское, ул. Сечевых Стрельцов, 30
115.0 км
БИОМАСТ-К флакон 100 мл №1
Биолик
Подорожник
Тернополь, ул. Будного Степана, 32-А
115.9 км
БИОМАСТ-К флакон 100 мл №1
Биолик
380,30
Экономия при брони: -16,10 грн
Подорожник
Лисец, ул. Сечевых Стрельцов, 45
116.0 км
БИОМАСТ-К флакон 100 мл №1
Биолик
Аптека бам
Тернополь, ул. Мира, 5
116.7 км
БИОМАСТ-К флакон 100 мл №1
Биолик
380,30
Экономия при брони: -16,10 грн
Бажаемо здоровья
Тернополь, ул. Шептицкого, 15
117.9 км
БИОМАСТ-К флакон 100 мл №1
Биолик