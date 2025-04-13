Киев (адрес не указан)
Доступно в 17 аптеках в Киев
Аптека низких цен
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
БИОМАСТ-К флакон 100 мл №1
Биолик
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Соломенская, 33
4.1 км
БИОМАСТ-К флакон 100 мл №1
Биолик
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Телиги Елены, 14
5.8 км
БИОМАСТ-К флакон 100 мл №1
Биолик
Бажаемо здоровья
Киев, просп. Оболонский, 12
6.2 км
БИОМАСТ-К флакон 100 мл №1
Биолик
Бажаемо здоровья
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 39-В
7.3 км
БИОМАСТ-К флакон 100 мл №1
Биолик
Аптека интернет цен
Киев, просп. Каденюка Леонида, 2/35
7.5 км
БИОМАСТ-К флакон 100 мл №1
Биолик
340,00
Экономия при брони: -27,00 грн
Аптека интернет цен
Киев, ул. Героев Днепра, 43-В
8.2 км
БИОМАСТ-К флакон 100 мл №1
Биолик
340,00
Экономия при брони: -107,00 грн
Аптека бам
Киев, ул. Героев Днепра, 41
8.2 км
БИОМАСТ-К флакон 100 мл №1
Биолик
380,30
Экономия при брони: -48,30 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Героев Днепра, 37-Б
8.3 км
БИОМАСТ-К флакон 100 мл №1
Биолик
Бажаемо здоровья
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 65
8.5 км
БИОМАСТ-К флакон 100 мл №1
Биолик
Аптека копейка
Киев, ул. Щербаковского Данилы, 47-А
8.7 км
БИОМАСТ-К флакон 100 мл №1
Биолик
Свк фарм
Киев, ул. Драгоманова, 6/1
8.8 км
БИОМАСТ-К флакон 100 мл №1
Биолик
325,00
Экономия при брони: -6,50 грн
Аптека интернет цен
Киев, ул. Княжий Затон, 4
9.2 км
БИОМАСТ-К флакон 100 мл №1
Биолик
340,00
Экономия при брони: -27,00 грн
Аптека копейка
Киев, ул. Тростянецкая, 47
10.0 км
БИОМАСТ-К флакон 100 мл №1
Биолик
Аптека 36,6
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
10.3 км
БИОМАСТ-К флакон 100 мл №1
Биолик
Бажаемо здоровья
Киев, бульв. Руденко Николая, 14-К
10.3 км
БИОМАСТ-К флакон 100 мл №1
Биолик
Аптека интернет цен
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
10.3 км
БИОМАСТ-К флакон 100 мл №1
Биолик
340,00
Экономия при брони: -30,00 грн
В городах рядом
Подорожник
Мироновка, ул. Победы, 10
94.9 км
БИОМАСТ-К флакон 100 мл №1
Биолик
Подорожник
Канев, ул. Героев Днепра, 3-А
103.1 км
БИОМАСТ-К флакон 100 мл №1
Биолик
Подорожник
Славутич, просп. Независимости, 5
120.1 км
БИОМАСТ-К флакон 100 мл №1
Биолик
380,30
Экономия при брони: -48,30 грн