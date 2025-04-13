Киев
Биомаст-К (Biomast-K)

Биомаст-К (Biomast-K)

Киев (адрес не указан)
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Доступно в 17 аптеках в Киев
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
БИОМАСТ-К флакон 100 мл №1
Биолик
307,18 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Соломенская, 33
4.1 км
БИОМАСТ-К флакон 100 мл №1
Биолик
292,55 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Телиги Елены, 14
5.8 км
БИОМАСТ-К флакон 100 мл №1
Биолик
333,50 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Оболонский, 12
6.2 км
БИОМАСТ-К флакон 100 мл №1
Биолик
292,55 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 39-В
7.3 км
БИОМАСТ-К флакон 100 мл №1
Биолик
292,55 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, просп. Каденюка Леонида, 2/35
7.5 км
БИОМАСТ-К флакон 100 мл №1
Биолик
340,00
Экономия при брони: -27,00 грн
313,00 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Героев Днепра, 43-В
8.2 км
БИОМАСТ-К флакон 100 мл №1
Биолик
340,00
Экономия при брони: -107,00 грн
233,00 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Героев Днепра, 41
8.2 км
БИОМАСТ-К флакон 100 мл №1
Биолик
380,30
Экономия при брони: -48,30 грн
332,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Героев Днепра, 37-Б
8.3 км
БИОМАСТ-К флакон 100 мл №1
Биолик
301,32 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 65
8.5 км
БИОМАСТ-К флакон 100 мл №1
Биолик
234,04 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Щербаковского Данилы, 47-А
8.7 км
БИОМАСТ-К флакон 100 мл №1
Биолик
301,32 грн
Свк фарм
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Драгоманова, 6/1
8.8 км
БИОМАСТ-К флакон 100 мл №1
Биолик
325,00
Экономия при брони: -6,50 грн
318,50 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Княжий Затон, 4
9.2 км
БИОМАСТ-К флакон 100 мл №1
Биолик
340,00
Экономия при брони: -27,00 грн
313,00 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Тростянецкая, 47
10.0 км
БИОМАСТ-К флакон 100 мл №1
Биолик
307,18 грн
Аптека 36,6
Открыто
Закроется в 19:00
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
10.3 км
БИОМАСТ-К флакон 100 мл №1
Биолик
313,00 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, бульв. Руденко Николая, 14-К
10.3 км
БИОМАСТ-К флакон 100 мл №1
Биолик
292,55 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
10.3 км
БИОМАСТ-К флакон 100 мл №1
Биолик
340,00
Экономия при брони: -30,00 грн
310,00 грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Мироновка, ул. Победы, 10
94.9 км
БИОМАСТ-К флакон 100 мл №1
Биолик
380,30 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Канев, ул. Героев Днепра, 3-А
103.1 км
БИОМАСТ-К флакон 100 мл №1
Биолик
380,30 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Славутич, просп. Независимости, 5
120.1 км
БИОМАСТ-К флакон 100 мл №1
Биолик
380,30
Экономия при брони: -48,30 грн
332,00 грн
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