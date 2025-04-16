Киев
Биомаст-К (Biomast-K)

Биомаст-К (Biomast-K)

Кривой Рог (адрес не указан)
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Доступно в 3 аптеках в Кривой Рог
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:30
Кривой Рог, ул. Дорошенко Петра, 1
2.7 км
БИОМАСТ-К флакон 100 мл №1
Биолик
292,55 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
3.3 км
БИОМАСТ-К флакон 100 мл №1
Биолик
340,00
Экономия при брони: -49,00 грн
291,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Терещенко Владимира, 1-Е
29.6 км
БИОМАСТ-К флакон 100 мл №1
Биолик
392,50
Экономия при брони: -14,40 грн
378,10 грн
В городах рядом
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Петрово, ул. Центральная, 39
48.4 км
БИОМАСТ-К флакон 100 мл №1
Биолик
342,27
Экономия при брони: -0,07 грн
342,20 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Бобринец, ул. Независимости, 109
92.6 км
БИОМАСТ-К флакон 100 мл №1
Биолик
380,30 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 23:00
Кропивницкий, ул. Преображенская, 84
105.1 км
БИОМАСТ-К флакон 100 мл №1
Биолик
324,50 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется в 19:00
Знаменка, ул. Грушевского Михаила, 12-Р
105.3 км
БИОМАСТ-К флакон 100 мл №1
Биолик
340,00
Экономия при брони: -20,00 грн
320,00 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Знаменка, ул. Грушевского Михаила, 12-Е
105.3 км
БИОМАСТ-К флакон 100 мл №1
Биолик
324,50 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Полтавская, 58
106.3 км
БИОМАСТ-К флакон 100 мл №1
Биолик
292,55 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Пашутинская, 75
106.3 км
БИОМАСТ-К флакон 100 мл №1
Биолик
380,30
Экономия при брони: -48,30 грн
332,00 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Кропивницкий, перек. Большая Перспективная / Преображенская, 47/16
106.5 км
БИОМАСТ-К флакон 100 мл №1
Биолик
330,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Кропивницкий, ул. Преображенская, 2
106.7 км
БИОМАСТ-К флакон 100 мл №1
Биолик
380,30
Экономия при брони: -48,30 грн
332,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Кропивницкий, ул. Соборная, 36
107.4 км
БИОМАСТ-К флакон 100 мл №1
Биолик
380,30
Экономия при брони: -48,30 грн
332,00 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Тельнова Евгения, 2-В
107.6 км
БИОМАСТ-К флакон 100 мл №1
Биолик
340,00
Экономия при брони: -49,00 грн
291,00 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Академика Тамма, 3/163
107.6 км
БИОМАСТ-К флакон 100 мл №1
Биолик
324,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Кропивницкий, перек. Великовисковский / Вокзальная, 1/103
107.7 км
БИОМАСТ-К флакон 100 мл №1
Биолик
380,30
Экономия при брони: -48,30 грн
332,00 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37-Б
107.8 км
БИОМАСТ-К флакон 100 мл №1
Биолик
324,50 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
107.8 км
БИОМАСТ-К флакон 100 мл №1
Биолик
340,00
Экономия при брони: -49,00 грн
291,00 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Кропивницкий, ул. Чобану Степана, 22-Б
108.4 км
БИОМАСТ-К флакон 100 мл №1
Биолик
292,55 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется в 19:00
Кропивницкий, ул. Героев-Земляков, 40
108.4 км
БИОМАСТ-К флакон 100 мл №1
Биолик
340,00
Экономия при брони: -49,00 грн
291,00 грн
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