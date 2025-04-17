Динамин форте (Dynamyn forte)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 62 аптеках в Винница
Аптека копейка
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Динамин Форте капсулы 870 мг №20
Zandra Lifesciences
482,70
Экономия при брони: -29,80 грн
Подорожник
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Динамин Форте капсулы 870 мг №20
Zandra Lifesciences
592,30 грн
Бажаемо здоровья
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Динамин Форте капсулы 870 мг №20
Zandra Lifesciences
Ощад аптека
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Динамин Форте капсулы 870 мг №20
Zandra Lifesciences
592,30 грн
Подорожник
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Динамин Форте капсулы 870 мг №20
Zandra Lifesciences
592,30 грн
Аптека низких цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Динамин Форте капсулы 870 мг №20
Zandra Lifesciences
469,36
Экономия при брони: -17,10 грн
Аптека оптовых цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Динамин Форте капсулы 870 мг №20
Zandra Lifesciences
Аптека копейка
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Динамин Форте капсулы 870 мг №20
Zandra Lifesciences
481,39
Экономия при брони: -29,13 грн
Подорожник
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Динамин Форте капсулы 870 мг №20
Zandra Lifesciences
614,90
Экономия при брони: -79,10 грн
Аптека копейка
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Динамин Форте капсулы 870 мг №20
Zandra Lifesciences
611,57
Экономия при брони: -20,68 грн
Аптека низких цен
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Динамин Форте капсулы 870 мг №20
Zandra Lifesciences
592,30 грн
Подорожник
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Динамин Форте капсулы 870 мг №20
Zandra Lifesciences
592,30 грн
Аптека низких цен
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Динамин Форте капсулы 870 мг №20
Zandra Lifesciences
592,30 грн
Подорожник
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Динамин Форте капсулы 870 мг №20
Zandra Lifesciences
592,30 грн
Бажаемо здоровья
Винница, ул. Замостянская, 14
0.9 км
Динамин Форте капсулы 870 мг №20
Zandra Lifesciences
Подорожник
Винница, просп. Коцюбинского, 4
0.9 км
Динамин Форте капсулы 870 мг №20
Zandra Lifesciences
592,30 грн
Подорожник
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Динамин Форте капсулы 870 мг №20
Zandra Lifesciences
592,30 грн
Подорожник
Винница, пл. Привокзальная, 1
1.1 км
Динамин Форте капсулы 870 мг №20
Zandra Lifesciences
592,30 грн
Подорожник
Винница, ул. Стрелецкая, 1
1.4 км
Динамин Форте капсулы 870 мг №20
Zandra Lifesciences
592,30 грн
Аптека
Винница, ул. Черновола Вячеслава, 29
1.5 км
Динамин Форте капсулы 870 мг №20
Zandra Lifesciences
592,30 грн