Динамин форте (Dynamyn forte)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 140 аптеках в Львов
Аптека нц
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Динамин Форте капсулы 870 мг №20
Zandra Lifesciences
586,50 грн
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Динамин Форте капсулы 870 мг №20
Zandra Lifesciences
597,88
Экономия при брони: -57,40 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Динамин Форте капсулы 870 мг №20
Zandra Lifesciences
279,58
Экономия при брони: -6,79 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Динамин Форте капсулы 870 мг №20
Zandra Lifesciences
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Динамин Форте капсулы 870 мг №20
Zandra Lifesciences
618,00
Экономия при брони: -72,40 грн
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Динамин Форте капсулы 870 мг №20
Zandra Lifesciences
586,50 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Динамин Форте капсулы 870 мг №20
Zandra Lifesciences
607,58
Экономия при брони: -86,55 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Динамин Форте капсулы 870 мг №20
Zandra Lifesciences
616,53
Экономия при брони: -84,99 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Динамин Форте капсулы 870 мг №20
Zandra Lifesciences
586,50 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Динамин Форте капсулы 870 мг №20
Zandra Lifesciences
609,60
Экономия при брони: -64,00 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Динамин Форте капсулы 870 мг №20
Zandra Lifesciences
602,10
Экономия при брони: -56,50 грн
Аптека 9-1-1
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.8 км
Динамин Форте капсулы 870 мг №20
Zandra Lifesciences
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Динамин Форте капсулы 870 мг №20
Zandra Lifesciences
618,00
Экономия при брони: -72,40 грн
D.s.
Львов, ул. Киевская, 9
0.9 км
Динамин Форте капсулы 870 мг №20
Zandra Lifesciences
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Динамин Форте капсулы 870 мг №20
Zandra Lifesciences
618,00
Экономия при брони: -72,40 грн
D.s.
Львов, ул. Бандеры Степана, 71
0.9 км
Динамин Форте капсулы 870 мг №20
Zandra Lifesciences
Подорожник
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Динамин Форте капсулы 870 мг №20
Zandra Lifesciences
618,00
Экономия при брони: -72,40 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Динамин Форте капсулы 870 мг №20
Zandra Lifesciences
603,88
Экономия при брони: -82,69 грн
Подорожник
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Динамин Форте капсулы 870 мг №20
Zandra Lifesciences
609,60
Экономия при брони: -64,00 грн
Подорожник
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
Динамин Форте капсулы 870 мг №20
Zandra Lifesciences
618,00
Экономия при брони: -72,40 грн