Динамин форте (Dynamyn forte)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 475 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Динамин Форте капсулы 870 мг №20
Zandra Lifesciences
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Динамин Форте капсулы 870 мг №20
Zandra Lifesciences
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Динамин Форте капсулы 870 мг №20
Zandra Lifesciences
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Динамин Форте капсулы 870 мг №20
Zandra Lifesciences
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Динамин Форте капсулы 870 мг №20
Zandra Lifesciences
586,50 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Динамин Форте капсулы 870 мг №20
Zandra Lifesciences
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Динамин Форте капсулы 870 мг №20
Zandra Lifesciences
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Динамин Форте капсулы 870 мг №20
Zandra Lifesciences
592,83
Экономия при брони: -27,99 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Динамин Форте капсулы 870 мг №20
Zandra Lifesciences
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Динамин Форте капсулы 870 мг №20
Zandra Lifesciences
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Динамин Форте капсулы 870 мг №20
Zandra Lifesciences
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Динамин Форте капсулы 870 мг №20
Zandra Lifesciences
567,43
Экономия при брони: -47,66 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Динамин Форте капсулы 870 мг №20
Zandra Lifesciences
609,60
Экономия при брони: -55,80 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Динамин Форте капсулы 870 мг №20
Zandra Lifesciences
586,50 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Динамин Форте капсулы 870 мг №20
Zandra Lifesciences
606,64
Экономия при брони: -21,14 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Динамин Форте капсулы 870 мг №20
Zandra Lifesciences
586,50 грн
Подорожник
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Динамин Форте капсулы 870 мг №20
Zandra Lifesciences
602,20
Экономия при брони: -48,40 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Динамин Форте капсулы 870 мг №20
Zandra Lifesciences
527,55
Экономия при брони: -25,62 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Динамин Форте капсулы 870 мг №20
Zandra Lifesciences
599,20
Экономия при брони: -99,14 грн
Подорожник
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Динамин Форте капсулы 870 мг №20
Zandra Lifesciences
586,50 грн