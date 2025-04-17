Динамин форте (Dynamyn forte)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 54 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Динамин Форте капсулы 870 мг №20
Zandra Lifesciences
622,20
Экономия при брони: -86,40 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Динамин Форте капсулы 870 мг №20
Zandra Lifesciences
613,90
Экономия при брони: -78,10 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Динамин Форте капсулы 870 мг №20
Zandra Lifesciences
609,60
Экономия при брони: -73,80 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Динамин Форте капсулы 870 мг №20
Zandra Lifesciences
624,62
Экономия при брони: -129,73 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Динамин Форте капсулы 870 мг №20
Zandra Lifesciences
592,30 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Динамин Форте капсулы 870 мг №20
Zandra Lifesciences
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Динамин Форте капсулы 870 мг №20
Zandra Lifesciences
312,17
Экономия при брони: -16,66 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Динамин Форте капсулы 870 мг №20
Zandra Lifesciences
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Динамин Форте капсулы 870 мг №20
Zandra Lifesciences
592,30 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Динамин Форте капсулы 870 мг №20
Zandra Lifesciences
593,59
Экономия при брони: -98,75 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Динамин Форте капсулы 870 мг №20
Zandra Lifesciences
622,20
Экономия при брони: -86,40 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Динамин Форте капсулы 870 мг №20
Zandra Lifesciences
595,93
Экономия при брони: -100,79 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Динамин Форте капсулы 870 мг №20
Zandra Lifesciences
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Динамин Форте капсулы 870 мг №20
Zandra Lifesciences
592,30 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Динамин Форте капсулы 870 мг №20
Zandra Lifesciences
592,30 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Динамин Форте капсулы 870 мг №20
Zandra Lifesciences
522,15
Экономия при брони: -16,48 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Динамин Форте капсулы 870 мг №20
Zandra Lifesciences
592,30 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Динамин Форте капсулы 870 мг №20
Zandra Lifesciences
592,30 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Динамин Форте капсулы 870 мг №20
Zandra Lifesciences
557,17
Экономия при брони: -51,23 грн
Аптека копейка
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
0.9 км
Динамин Форте капсулы 870 мг №20
Zandra Lifesciences
609,06
Экономия при брони: -18,37 грн