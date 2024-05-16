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Бекант капсулы, №30 - Харьков (414203) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 75 аптеках
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (28)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
285,10 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (1)
302,22 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (28)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
285,10 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
Всего: упаковка (1)
301,72 грн
Первая аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (1)
322,90 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (1)
313,08 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (28)
Наличие на 2024-05-17 - 20:00
285,10 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Молочная, 6
Всего: упаковка (1)
299,76 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (28)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
285,10 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (28)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
285,10 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Университетская, 33
Всего: упаковка (1)
301,32 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (1)
330,20 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
Всего: упаковка (1)
329,10 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
Всего: упаковка (1)
315,14 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается через 41 мин
Харьков, ул. Сумская, 41/2
Всего: упаковка (1)
326,76 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается через 41 мин
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (1)
322,68 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (28)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
285,10 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
Всего: упаковка (28)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
285,10 грн
Аптека ваш консультант
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 90
Всего: упаковка (1)
341,12 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, просп. Независимости, 13
Всего: упаковка (1)
355,72 грн