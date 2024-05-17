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Аделив капсулы, №30 - Запорожье (413556) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 21 аптеке
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Открыто Закроется через 11 мин
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
1059,31
Экономия: -80,77 грн
978,54 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (1)
961,99
Экономия: -111,31 грн
850,68 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (1)
939,90
Экономия: -47,90 грн
892,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
Всего: упаковка (1)
984,21
Экономия: -36,21 грн
948,00 грн
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Открыто Закроется через 11 мин
Запорожье, перек. Глазунова / Павлокичкасская, 11/16
Всего: упаковка (1)
935,80
Экономия: -43,80 грн
892,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 51-Д
Всего: упаковка (1)
1031,33
Экономия: -52,79 грн
978,54 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 41 мин
Запорожье, просп. Соборный, 51
Всего: упаковка (1), капсулы (1)
1026,29
Экономия: -47,75 грн
978,54 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется через 11 мин
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 59
Всего: упаковка (1)
915,03
Экономия: -45,81 грн
869,22 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
Всего: упаковка (1)
974,37
Экономия: -56,37 грн
918,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 11 мин
Запорожье, ул. Перспективная, 6
Всего: упаковка (1)
1008,44
Экономия: -57,35 грн
951,09 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 11 мин
Запорожье, просп. Металлургов, 16
Всего: упаковка (1)
925,26
Экономия: -31,81 грн
893,45 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется через 11 мин
Запорожье, ул. Маковского Спартака, 5
Всего: упаковка (1), капсулы (1)
864,47
Экономия: -51,77 грн
812,70 грн
Аптека шар@
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Запорожье, перек. Космическая / Броневая, 17/1
Всего: упаковка (1)
939,68
Экономия: -37,88 грн
901,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 41 мин
Запорожье, ул. Космическая, 96
Всего: упаковка (1)
943,66
Экономия: -50,21 грн
893,45 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 11 мин
Запорожье, ул. Космическая, 98
Всего: упаковка (1)
932,05
Экономия: -38,60 грн
893,45 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (1)
925,75
Экономия: -29,75 грн
896,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27
Всего: упаковка (1)
971,10
Экономия: -57,30 грн
913,80 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 41 мин
Запорожье, ул. Северокольцевая, 15
Всего: упаковка (1)
940,36
Экономия: -46,91 грн
893,45 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сергиенко Василия / Героев 93-й бригады, 68/32
Всего: упаковка (1)
968,85
Экономия: -59,05 грн
909,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Энтузиастов, 3
Всего: упаковка (1)
945,92
Экономия: -48,12 грн
897,80 грн