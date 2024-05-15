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Аделив капсулы, №30 - Харьков (413556) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 64 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (2)
1045,41
Экономия: -86,31 грн
959,10 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (16)
947,81
Экономия: -34,61 грн
913,20 грн
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (3)
968,29
Экономия: -42,49 грн
925,80 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (2)
990,65
Экономия: -44,65 грн
946,00 грн
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (3), капсулы (1)
1041,96
Экономия: -82,86 грн
959,10 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
Всего: упаковка (2)
1014,27
Экономия: -150,81 грн
863,46 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 82
Всего: капсулы (15)
944,69
Экономия: -55,49 грн
889,20 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Данилевского, 6
Всего: упаковка (2)
982,92
Экономия: -57,12 грн
925,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
Всего: упаковка (3)
1048,98
Экономия: -89,88 грн
959,10 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 23
Всего: упаковка (2)
1042,85
Экономия: -105,98 грн
936,87 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
Всего: упаковка (1)
957,18
Экономия: -31,38 грн
925,80 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 23
Всего: капсулы (15)
975,22
Экономия: -53,72 грн
921,50 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 134
Всего: упаковка (3)
1043,09
Экономия: -83,99 грн
959,10 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 27
Всего: упаковка (2)
957,24
Экономия: -57,24 грн
900,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (1)
1005,69
Экономия: -59,69 грн
946,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, просп. Гагарина, 167
Всего: упаковка (3)
985,65
Экономия: -47,65 грн
938,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. 23-го Августа, 67-А
Всего: упаковка (2), капсулы (1)
955,30
Экономия: -42,10 грн
913,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (3)
994,28
Экономия: -56,28 грн
938,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Деревянко, 56
Всего: упаковка (1), капсулы (1)
1022,58
Экономия: -63,48 грн
959,10 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (2)
958,15
Экономия: -57,55 грн
900,60 грн