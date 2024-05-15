Все аптеки Украины
Диетические добавкиДиетические добавки к пище, поддерживающие функции органов пищеваренияДиетические добавки для поддержания функции печени, желчевыводящих путей и желчного пузыряАделивЦены в аптеках

Аделив капсулы, №30 - Днепр (Днепропетровск) (413556) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 111 аптеке
Аптека шар@
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (2), капсулы (1)
1030,12
Экономия: -60,32 грн
969,80 грн
Не болей
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: капсулы (15)
1005,49
Экономия: -39,69 грн
965,80 грн
Аптека бам
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (1)
961,99
Экономия: -111,31 грн
850,68 грн
Не болей
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (1)
979,66
Экономия: -40,62 грн
939,04 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: капсулы (15)
1075,84
Экономия: -97,30 грн
978,54 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (2)
1029,68
Экономия: -90,64 грн
939,04 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (2), капсулы (1)
1021,57
Экономия: -82,53 грн
939,04 грн
Не болей
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (2)
1002,55
Экономия: -50,55 грн
952,00 грн
Аптека шар@
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (1)
1013,66
Экономия: -53,66 грн
960,00 грн
Не болей
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (1)
988,28
Экономия: -64,48 грн
923,80 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
Всего: упаковка (2), капсулы (1)
998,74
Экономия: -46,74 грн
952,00 грн
Не болей
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 125
Всего: упаковка (2)
977,80
Экономия: -63,80 грн
914,00 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
Всего: капсулы (15)
985,08
Экономия: -59,08 грн
926,00 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 18-Л
Всего: упаковка (1)
949,14
Экономия: -47,34 грн
901,80 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 10-К
Всего: упаковка (1)
961,55
Экономия: -39,55 грн
922,00 грн
Не болей
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Привокзальная, 3
Всего: упаковка (1)
975,79
Экономия: -31,99 грн
943,80 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Пастера, 2
Всего: упаковка (2)
947,67
Экономия: -27,87 грн
919,80 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Старомостовая, 3-Д
Всего: упаковка (1)
1011,60
Экономия: -41,80 грн
969,80 грн
Не болей
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Поля Александра, 121
Всего: упаковка (1), капсулы (1)
936,67
Экономия: -38,87 грн
897,80 грн
Аптека шар@
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Независимости, 20-А
Всего: упаковка (1)
985,33
Экономия: -91,88 грн
893,45 грн